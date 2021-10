Google Pixel 6 lancering niet live op 19 oktober

De presentatie van de nieuwe Google smartphones staat gepland voor 19 oktober, om zeven uur in de avond (Nederlandse tijd). Het event zelf wordt van tevoren opgenomen, zo meldt Google in de FAQ op de pagina van het pixel evenement. Daarmee voorkomt de fabrikant niet alleen dat er tijdens de presentatie iets mis gaat, maar wordt het bij voorbaat – dat durf ik wel te voorspellen – een weinig verrassende presentatie.

Fans van Android smartphones kijken elk jaar weer vol spanning wat de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem in petto heeft. De innovaties worden steeds minder spannend. Datzelfde geldt voor de onthulling van nieuwe smartphones. Ook die laten steeds minder spectaculaire nieuwtjes zien. Misschien is het wel daarom dat Google besloten heeft de lancering van de nieuwe Pixel smartphones, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, niet in een live te doen.

Geen revolutionaire features

Revolutionaire nieuwe features hoeven we van de nieuwe Pixels dus niet te verwachten. Of het moet al de primeur van Google’s eigen Tensor processor met Titan M2 beveiligingschip zijn. Die werd ook al genoemd in een eerste teaser van Google, zo'n twee maanden geleden. Verder geeft Google op dit monent nog niets prijs. Eerdere geruchten spraken wel al over twee toestellen, de standaard en de Pro versie, met respectievelijk een 6,4 inch 90Hz en een 6,7 inch 120 Hz scherm.

In dat licht bezien is het wel toepasselijk dat Google gekozen heeft voor een redelijk kleurloze, monotone, teaser. De fluitende vogeltjes maken het iets vrolijker, maar ook niet meer dan dat. Maar, Google mag ons natuurlijk altijd verrassen, de 19e.