​Pixel 6-dag: de pro's en cons van Google's Tensor-chip

Vandaag lanceert Google de nieuwe Pixel 6-smartphones aan. Er komen wel wat vernieuwingen aan (en vooral: Android 12), maar de ogen zijn ook gericht op de chip die erin zit. Dat is namelijk Tensor, Google’s eigen chip. Dit is wat we er ongeveer van kunnen verwachten.

Tensor-chip De naam Tensor is een verwijzing naar de datacenters van Google en dan vooral de machine learning-kant. Kortom, Google wil nog meer inzetten op kunstmatige intelligentie en dat wil het ook in zijn smartphones. Tensor is een nieuwe system on a chip, dat wil zeggen dat je er de CPU, GPU en RAM op kunt vinden. Kortom, een essentieel stukje tech, want de telefoon haalt zijn rekenkracht en werkgeheugen uit die chip. Qua beveiliging wordt er Titan M2 op de chip gezet, er is een 5G-modem aanwezig om dat netwerk te ondersteunen en verder is de CPU nog wat mysterieus. Google heeft sowieso nog niet heel veel losgelaten over Tensor, maar het heeft wel wat getoond. Zo kan de Pixel 6 een vage foto scherper maken. Ook kan hij zorgen dat wat er in de achtergrond staat en teveel aandacht trekt, wat meer wordt weggevaagd. Kortom, de Tensor-chip helpt je slechte foto’s beter te maken. Een andere optie die de Tensor-chip mogelijk maakt, dat is om spraak direct te vertalen in tekst. De batterijduur van de smartphones zou beter zijn door de Tensor-chip, omdat Google nu de volledige controle heeft over zowel de hardware en de software, waardoor ze perfect op elkaar kunnen worden aangesloten. Ook heeft Google de upgrades nu zelf in de hand, waardoor het kan blijven verbeteren.

Pixel 6 Klinkt goed, maar waarschijnlijk kan de chip nog veel meer. Dat hopen we vandaag te horen bij de aankondiging van de Pixel 6-smartphones, al blijkt uit gelekte commercials wel dat die fotografiemogelijkheden en die vertaalmogelijkheden enorm worden uitgelicht. Niet dat alles aan Tensor positief is, want er wordt gebruikgemaakt van technologie die al wat verouderd is. Er zijn inmiddels veel nieuwere, betere chips op de markt en Google zou dus een beetje achter de feiten aanlopen. Aan de andere kant is het goed dat het zijn eigen chips maakt. Dit doet Apple immers ook al jaren en met veel succes. Immers kun je zo pas echt maatwerk leveren op de tech die je uiteindelijk ook zelf ontwikkelt. Ook kan Google waarschijnlijk in de toekomst wel beter inspringen op nieuwe ontwikkelingen, nu was de chip natuurlijk een hele tijd in ontwikkeling. Inmiddels weet het steeds meer over chips maken en zal het dus sneller kunnen innoveren. Al zal voor Google vooral de financiële verlichting zijn: het hoeft niet meer aan een ander bedrijf een licentie te betalen voor het gebruik van die chips. Hopelijk leren we later vandaag meer over Google’s zelfgebakken Tensor, wanneer eindelijk die gloednieuwe Pixel 6 wordt aangekondigd.