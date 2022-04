Oh jee, iemand heeft de Pixel Watch ergens laten slingeren

En dan zou een demo of prototype daarvan dit weekend ineens ‘per ongeluk’ in een restaurant achtergelaten zijn. Per ongeluk… yeah right. Enfin, het feit dat de halve gadgetwereld, en ja, ook ik maar weer eens, er over schrijft, laat zien dat het (bewust) laten lekken van nieuwe gadgets, zeker als er al langere tijd over gespeculeerd wordt – vaak ook omdat dergelijke speculaties door de makers zelf gevoed worden – nog steeds werkt.

Bol, van boven én onder

Foto’s van het ‘vergeten’ slimme horloge van Google zijn uiteindelijk exclusief in bezit gekomen van Androidcentral. De vermeende Pixel Watch lijkt in ieder geval veel op het slimme horloge dat eerder te zien was in ‘gelekte’ renders. Daarbij viel de vorm van het slimme horloge ook al op. De bolle bovenkant ziet er al bijzonder uit, maar de bolle onderkant is wat minder evident. Ik bedoel, dat lijkt mij niet heel prettig bij het dragen ervan. Bovendien zorgen de bolle boven- en onderkant ervoor dat de Pixel Watch relatief dik oogt.

Op de foto’s is verder een druktoets te zien. Die ziet aan dezelfde kant als de ‘draaiknop’ aan de rechter zijkant van het slimme horloge. In de doos zat ook een kunststof bandje. De bevestiging lijkt heel veel op die van de Fitbit. Bijzonder is ook dat in de doos van het ‘vergeten’ slimme horloge géén lader zat. Opstarten lukte ook niet. Het exemplaar kwam niet ‘verder’ dan het tonen van de ‘Google G’ in het display. Aangenomen wordt dan ook dat dit nog een prototype of ‘pre-productie’ exemplaar is. Tsja, Google wil de hype rondom de nieuwe watch natuurlijk levend houden, zonder al te veel prijs te geven. Anders heeft de officiële presentatie niet heel veel zin meer. Hoe dan ook, over een maand, tijdens I/O, weten we waarschijnlijk meer.