Pixel 7 Pro review: ijzersterk in fotografie en Android-beleving

Vroeger was het een heel gedoe om een Google Pixel-telefoon te bemachtigen. Je moest hem importeren via Frankrijk of Duitsland, want in Nederland werd hij niet verkocht. Gelukkig is dat inmiddels anders: zelfs de Google Pixel smartwatch is tegenwoordig in ons land verkrijgbaar. Het paradepaardje van Google is echter Pixel 7 Pro, een smartphone die het beste van het beste moet brengen op het gebied van fotografie, maar vooral van de software rondom die fotografie. Maakt het dat waar?

Google Pixel 7 Pro Voordat we dieper in de camera duiken, kijken we eerst wat Google Pixel 7 Pro verder in huis heeft. Aan de buitenzijde valt hij op door zijn grijze achterkant, die een vrij bijzondere kleur grijs is. Het is voor sommigen even wennen, maar het geeft deze smartphone wel zijn eigen gezicht. Het is erg mooi. Minder mooi is het camera-eiland, dat een soort zilverkleurige riem is waarin de camera’s zijn opgenomen. Het is wederom wel een heel herkenbaar design, maar heel erg mooi is het niet. Aan de andere kant heeft die band wel als voordeel dat er geen uitstulping zit aan één kan van het toestel, waardoor hij wel rechter ligt als je hem op een tafel legt.

De glazen voorkant van het toestel is gemaakt van Gorilla Glass Victus en het toestel heeft een IP68-rating, waardoor je er best veel mee kunt doen voordat er stof, water of breuken in het toestel komen. Het scherm is 6,7 inch en dat is een prima formaat, met een resolutie van 3210 x 1440 pixels. Aan de binnenzijde zit de nieuwe Google Tensor G2-chip en een 5.000 mAh-batterij, wat beide goede aspecten zijn aan deze telefoon. Toegegeven, de Tensor-chip is lang niet zo ver doorontwikkeld als bijvoorbeeld de nieuwste van Qualcomm, maar hij is wel specifiek gemaakt op wat hij moet doen voor Pixel 7 Pro, wat erg goed werkt. Bovendien betaal je een stuk minder voor deze smartphone dan voor menig smartphone die is uitgerust met de meest recente chip van Qualcomm: Pixel 7 Pro is verkrijgbaar vanaf 900 euro.

Material You Vrij veel indrukwekkende facetten dus, aan dit toestel. Wat echter juist heel minimalistisch is, dat is de Android-ervaring. Waar je als je een andere Android-telefoon koopt vaak met allemaal extra voorgeïnstalleerde apps en onzin te stellen krijgt, heb je dat op Pixel 7 Pro niet. Het is de meest schone versie van Android die er is en dat betekent dat functionaliteit hoog in het vaandel staat. Die eenvoud maakt het ook een telefoon die heel geschikt is voor mensen die niet zo bekend zijn met Android of smartphones: het is allemaal vrij laagdrempelig door zijn simpelheid. Alles is voorzien van het Material You-design van Google, wat betekent dat je veel afgeronde hoeken ziet en kleuren die perfect bij elkaar passen. Daarop legt Google flink de nadruk in Android 13, de huidige versie van zijn besturingssysteem voor smartphones.

De telefoon is lekker snel en doet wat hij moet doen. De verversingssnelheid van 120 Hz helpt daarbij. Alles lijkt lekker soepel te gaan op deze smartphone, inclusief het ontgrendelen of het wisselen tussen camera’s. Het scherm is ook mooi helder, waardoor websites en foto’s net even iets beter tot leven lijken te komen. Gelukkig is de batterij met 5.000 mAh vrij groot, waardoor je gerust een lange tijd door je foto’s en video’s kunt scrollen en kijken zonder dat je je telefoon snel moet opladen. Google belooft zelfs dat wanneer je batterijbesparing gebruikt bij normaal gebruik, de batterij wel 72 uur meekan. Ik gebruik mijn telefoon blijkbaar aanzienlijk meer en intenser, want ik kwam uit op een batterijduur van ongeveer twee dagen, wat alsnog erg indrukwekkend is.

Bovenstaand: een gewone foto van een boot.

Bovenstaand: een groothoekfoto van diezelfde boot.

Bovenstaand: een twee keer ingezoomde foto van de boot.

Bovenstaand: een 5 x ingezoomde foto van de boot.

Fotografie Maar daar is ook wel een reden voor, want deze smartphone is een pareltje op fotografiegebied. Google heeft deze week de magic eraser beschikbaar gemaakt voor allerlei telefoons, wat een van de meest indrukwekkende functies is van Google Pixel 7 Pro. Google Foto’s kan dankzij kunstmatige intelligentie zorgen dat mensen uit foto’s worden weggegumd, zonder dat er een wit gat achterblijft. Je ziet er een voorbeeld van in dit artikel, naast een heleboel voorbeelden van hoe de camera van Pixel het doet. Zo kan het toestel ook oude, vage foto’s scherper maken en achteraf nog een vervaging van de achtergrond toepassen, al heeft hij daar wel snel moeite om vingers of haren niet mee te blurren.

De foto’s die je met dit toestel maakt zijn fantastisch. Het is tegenwoordig in de smartphonewereld nu eenmaal een dog-eat-dog-world, of eigenlijk een camera-eat-camera-world: er wordt amper nog over specificaties gesproken van een toestel, het gaat allemaal om die camera. Google heeft die boodschap luid en duidelijk gehoord, want zien hoe Pixel 7 Pro omgaat met bijvoorbeeld inzoomen is werkelijk fenomenaal. Daarnaast is het toestel ook enorm sterk met texturen. Of het nu gaat om condens op een cocktailglas of een wapperende vlag in de wind: je ziet gewoon hoe de texturen zijn en dat maakt het een enorm rijke foto. Zelfs als je alleen maar een pad met stenen fotografeert, dan heb je geweldige resultaten. Kijk maar naar de onderstaande, zeer ingezoomde, foto van een leguaan.

Of de onderstaande foto, waar duidelijk heel veel beweging inzit: Google Pixel 7 Pro heeft daar geen moeite mee.

Het is echt een feestje om foto’s te maken met Google Pixel 7 Pro, al valt wel op dat hij vooral tot zijn recht komt in zonnige gebieden. Wanneer er een schaduw valt of wat algehele grauwigheid in de lucht hangt, dan merk je dat de telefoon nog steeds wel redelijk kleurrijk fotografeert, maar wel wat moeite heeft om er echt iets sprankelends van te maken. Aan de andere kant is dat ook wel logisch: in het echt zag het er ook niet zo sprankelend uit in de schaduw. Het is niet echt iets dat we het toestel kunnen kwalijk nemen. Bovendien komt hij verder zeer goed beslagen ten ijs waar het om de foto’s gaat, wat je hopelijk ook terugziet in dit artikel.

Conclusie Al met al is Pixel 7 Pro mede dankzij zijn prijs en zijn geweldige camera een heel goede optie, en juist omdat het besturingssysteem heel eenvoudig is gehouden, is het ook een heel laagdrempelig toestel. Met zijn prijs van 900 euro is het toestel zeker niet het goedkoopste, maar valt hij mooi net onder de vlaggenschepen van andere merken. Waar Google echter zeker op voorloopt, dat is het updatebeleid. Er komen drie Android-upgrades aan voor Pixel 7 Pro (dus tot en met Android 16) en qua beveiligingsupdates zit je nog goed tot en met 2027. Kortom, je kunt eigenlijk weinig misdoen als je een Google Pixel 7 Pro koopt, al is hij niet in alle opzichten het beste van het beste. In het gebruik merk je daar eigenlijk weinig aan: dit is gewoon een heel erg fijn toestel. Liever toch een goedkoper Pixel-toestel? Bekijk meer Google Pixel-toestellen door hier te klikken. Liever kijken naar nog meer foto's gemaakt met deze smartphone? Bekijk dan de foto's hieronder (klik ze aan en ga met de pijltjestoetsen door de galerij om ze nog beter te kunnen zien).