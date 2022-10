Nieuwe Pixel-producten: Google gaat van software naar hardware

Een telefoon, een tablet, oordopjes én een horloge. Google verandert steeds meer van een softwarebedrijf dat ooit startte met een zoekmachine naar een hardwarefabrikant. Het heeft vandaag zijn nieuwe Pixel-telefoon geïntroduceerd. Naast Pixel 7 komen er bovendien een tablet, een horloge en oordopjes aan onder de Pixel-vlag.

Met Nest en Fitbit heeft Google natuurlijk al hardwarebedrijven onder zich, maar nu de Pixel-lijn steeds uitgebreider wordt, kennen we Google straks steeds vaker als fabrikant in plaats van als softwarebedrijf. Nu zal die hardware de softwaretak niet snel overstemmen, maar opvallend is het wel.

Pixel 7 Google onthulde onder andere de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. De gewone 7 is 6,3 inch en de Pixel 7 Pro meet 6,7 inch. Beide smartphones hebben een amoled-scherm en zijn voorzien van de chip Google Tensor 2th Gen. Het werkgeheugen van 7 is 8GB, terwijl Pro het mag doen met 12 GB. Wel hebben ze beiden dezelfde opties qua opslaggeheugen, namelijk 128GB of 256 GB. De camera’s van Pixel 7 zijn een 50 MP hoofdcamera en een 12 MP groothoeklens, waarbij de Pro hetzelfde heeft plus nog een 48 MP telefotocamera. Aan de voorzijde heeft Pixel een 8MP-selfiecamera en Pro een 11 MP exemplaar. De accu van 7 is met 4355 mAh niet heel erg groot, maar je kunt er waarschijnlijk wel een dag mee voort. 7 Pro heeft een accu van 5.000 mAh.

Camera-mogelijkheden Google noemt het de meest inclusieve camera, mede dankzij Real Tone. Hiermee kunnen mensen van allerlei huidskleuren betere foto’s maken. Daarnaast wil Google meer doen tegen vage foto’s: zeker als je kinderen hebt die niet stilzitten of huisdieren die je aanwijzingen niet begrijpen, dan belooft Google dankzij de nieuwe Tensor-chip minder blurry foto’s af te leveren. Met Photo Unblur kun je dankzij machine learning blur eruithalen. Guided Frame is een nieuwe functie voor mensen met een visuele beperking. Deze mensen kunnen hiermee gegidst worden in het maken van een selfie. Denk bijvoorbeeld aan: “Doe je telefoon een beetje naar rechts, naar links, maak een selfie.” Pixel 7 is er vanaf 649 euro en Pixel 7 Pro is er vanaf 899 euro. Beide telefoons zijn er in Sneeuw en Obsidiaan. Pixel 7 komt daarnaast ook in groen en Pro in geel. Daarnaast kondigt Google aan dat Pixel 6a naar Nederland komt (in de kleuren Houtskool, Salie en Sage). Pixel Stand komt ook naar Nederland, voor 79 euro kun je je telefoon opladen (en je kunt hem daarnaast als een soort smarthomehub gebruiken).

Pixel Watch Pixel heeft voor het eerst een eigen smartwatch geïntroduceerd. Waar het eerder samenwerkte met bijvoorbeeld Samsung voor zijn Wear OS, komt het nu met een geheel eigen wearable die werkt met Wear OS. Pixel Watch lijkt qua design op een waterdruppel: rond, heel rond. Daarbij kun je er allerlei bandjes inklikken, zoals roestvrijstaal en geweven textiel. Je kunt op dit horloge allerlei apps gebruiken, zoals Gmail, Google Agenda, MyFitnessPal, Calm, Spotify, Strava en Adidas. Ook Google Home is een optie: hiermee kun je dan je smarthome aansturen, zoals je slimme lampen uitzetten. Je kunt bitmoji inzetten als wijzerplaat, maar wil je liever een eigen foto dan kun je dankzij Google ook daarvoor kiezen. Fitbit is van Google en niet geheel verrassend zitten er dan ook veel Fitbit-functies in het horloge. Denk aan het bijhouden van sport, van je hartslag en zelfs van je slaap. Het apparaat bevat ook een ‘zoek mijn’-functie, waardoor je als je je telefoon of je oordopjes kwijt bent snel op de hoogte bent van hun locatie.

Nu ook in Nederland De smartwatch heeft verder een vrij standaard maat van 44 mm en een amoledscherm van 1,6 inch. De processor is een Samsung Exynos 9110 met een werkgeheugen van 2GB en opslag van 32GB. De batterijduur is niet extreem lang: maximaal 24 uur. De smartwatch verschijnt in drie kleuren: zwart, wit en goud. Hij kost 349 euro (met Bluetooth) en 399 euro (met LTE). Het grootste nieuws voor Nederland is dat Google de hardware nu ook in ons land uitbrengt. We hadden wel al toegang tot de online Google-winkel met producten (vooral Nest), maar nu komen daar veel meer apparaten bij. Je hoeft dus niet meer je Pixel-telefoon uit Duitsland of Frankrijk te importeren. T-Mobile en Belsimpel zijn de partners die Google hiervoor heeft gevonden. Helaas is de Watch nog niet beschikbaar in Nederland.