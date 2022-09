Prijzen Google Pixel Watch duiken op

Enkele maanden kondigde Google de komst van haar eerste echte eigen smartwatch in de Pixel serie. De Google Pixel Watch verschijnt als alles goed gaat in de loop van dit najaar in de (online) winkels, samen met de nieuwe Pixel smartphone serie. De maand oktober wordt in de wandelgangen het meest genoemd.

Net zo duur als in de VS, maar…

Tot nu toe, en eigenlijk nog steeds, zijn geen verkoopprijzen van de twee uitvoeringen – met en zonder 4G – bekend. Volgens 9to5Google, die claimt over de juiste prijsinformatie te beschikken, kost model zonder 4G $ 349,99 en voor de 4G variant moeten de Amerikanen straks 50 dollar meer betalen. Als we de geruchten mogen geloven dan worden de Europese prijzen hetzelfde, maar dan wel in Euro’s natuurlijk.

Daarbij moet je wel rekening houden dat de bron van deze geruchten van Amerikaanse bodem is, 9to5Google dus. In de VS worden prijzen van producten altijd exclusief BTW gecommuniceerd. Dat heeft te maken met het feit dat elke staat haar eigen BTW-percentage hanteert.

Daarom is het aannemelijk dat, áls de Europese prijskaartjes die nu gelekt zijn kloppen, hier ook nog geen BTW bij gerekend is. Dat zou dus betekenen dat de goedkoopste uitvoering van de Google Pixel Watch hier rond de 422 euro gaat kosten. Voor de 4G variant komt de prijs dan op een kleine 483 euro uit.