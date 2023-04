Pixel geruchten: Een foldable en een tablet

Over een paar weken, in mei, zal Google, tijdens haar I/O-conferentie in mei, wel weer een nieuwe generatie Pixel toestellen onthullen. Uiteraard draaien de geruchtenmolens, hoe dichter we bij het 'moment suprême' komen, op volle toeren. Dat betekende dit weekend dat er weer heel wat specs en informatie van twee Pixel toestellen opdoken: de nieuwe Fold, een opvouwbare smartphone, en een nieuwe Tablet. Pixel Fold Een van de bekendere experts en notoire ‘lekbronnen’, Jon Prosser, slaagde er al vaker in om de sluier van nieuwe smartphones en andere mobiele gadgtes op te lichten. Soms al ver voordat de fabrikant zelf van plan was dat te doen. Enfin, hij publiceerde dit weekend een bijna zeven minuten durende video waarin hij start met te zeggen dat hij nu letterlijk álle specs en informatie van de Google Pixel Fold kan onthullen. Behalve de verticale vouw-format, opengeklapt een 7,6 inch scherm, krijg het toestel nog een 5,8 inch scherm aan de buitenzijde, 12GB werkgeheugen en een Tensor G2 processor. Aan de achterzijde prijkt een triple camera setup van 48 megapixel (primair) plus twee 10,8 (?) megapixel sensoren voor ultra wide en telelens fotografie. Voor de liefhebbers hieronder de hele video van Prosser voor Front Page Tech.

Pixel Tablet Enkele dagen voordat bovenstaande informatie over de opvouwbare Pixel smartphone online verscheen, wist een andere bron te melden dat we in mei, tijdens Google I/O, ook de nieuwe Pixel Tablet mogen verwachten. Een apparaat waar Google het zelf al enkele keren over gehad heeft, dus helemaal als een verrassing komt dit gerucht niet. Net als de Pixel Fold wordt de Tablet ook aangedreven door een Tensor G2 processor, maar dan wel met iets minder RAM; 8GB. Als we de geruchten mogen geloven dan zal de Pixel Tablet nog voor de zomer in de online schappen liggen. Standaard zal de tablet dan natuurlijk nog voorzien worden van Android 13, simpelweg omdat Android 14 dan nog niet beschikbaar is. Over de Pixel Tablet heef Google zoals gezegd zelf al vaker iets los gelaten, zoals je ook in onderstaande video van enkele maanden geleden kut zien

In hoeverre de bovenstaande geruchten in de buurt komen van de waarheid? Dat weten we pas op z’n vroegst in mei, maar ik acht de kans dat we nog dit jaar een opvouwbare Pixel smartphone en een nieuwe tablet gaan zien groter dan 70 procent.