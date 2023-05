​Pixel Fold komt er echt: Google onthult teaservideo

De Google Fold wordt naar alle waarschijnlijkheid op 10 mei aangekondigd. Nadat er allerlei lekken zijn geweest met zelfs de officiële beelden van Google erin (via EVLeaks ), is er nu ook officieel bericht van Google over het toestel. De verwachting is dat naast de Fold ook het midrangetoestel Pixel 7a wordt aangekondigd, maar van de vouwbare telefoon zijn we nu getrakteerd op een teaser.

Google Pixel Fold

Het goede nieuws is dat de teaser in videovorm is, dus je kunt zien hoe het toestel vouwt, maar het slechte nieuws is dat Google het echt bij een teaser houdt: er staat dus niks van verdere informatie bij over de eerste vouwbare Pixel-telefoon. Dat is op zich geen ramp, het duurt niet lang meer voordat de Google I/O-presentatie plaatsvindt, maar het is wel leuk om straks te kijken of de specificaties die nu door de geruchtenmolen zijn verspreid kloppen. Dit is namelijk wat we tot nu toe denken te weten over het apparaat.

De telefoon is 5,8 inch van zichzelf, maar kan uitvouwen naar 7,6 inch. De chip is de nieuwste van Google die we ook in Google Pixel 7 Pro tegenkwamen, de Tensor G2. Qua gewicht wordt 283 gram verwacht, wat vrij normaal is voor een vouwbaar toestel. Het scharnier zou een van de paradepaardjes van de smartphonewereld moeten worden, omdat hij enorm lang mee zou gaan. Daar betaal je echter ook voor: Pixel Foldable wordt geschat op een adviesprijs van 1799 euro tot 1899 euro.