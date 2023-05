May the 4th be with you: Star Wars Day in de leukste tweets

Het is vandaag 4 mei: een dag waarop we in Nederland de doden herdenken, maar ook een dag waarop veel mensen in de rest van de wereld bij heel andere dingen stilstaan. Zo is het vandaag Star Wars Day. Hoewel het grote evenement Star Wars Celebration pas geleden is, worden er op 4 mei ook altijd wel wat leuke aankondigingen verwacht. Of tenminste aanbiedingen, want veel winkels grijpen dit moment aan om hun Star Wars-waar flink af te prijzen, en aan te prijzen.

May the Fourth be with you

Mocht het totaal langs je heen gaan: de reden dat het juist altijd op 4 mei Star Wars-dag is, heeft alles te maken met de Engelse uitspraak van deze datum: ‘May the Fourth’. Dat klinkt namelijk als de bekende Star Wars-quote: ‘May the force be with you’. Een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk besloot Margaret Thatcher te feliciteren met haar winst van de rol van premier met de woorden: ‘May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations!’ Dat had je vast niet verwacht, dat het zo politiek geladen zou zijn. Verder heeft het gelukkig niks meer met politiek te maken, maar gewoon een viering van Star Wars.

Zodoende dat we elk jaar op dezelfde dag wat extra aandacht schenken aan de iconische ruimte-opera van George Lucas. Wij vieren het vandaag met leuke feitjes over de franchise én natuurlijk een heleboel creatieve tweets.