Happy Star Wars Day! - De leukste tweets over May the 4th

Het is 4 mei, ook wel bekend als May the Fourth, klinkt al? May the Force be with you! Het is vandaag niet alleen de dag waarop we de doden herdenken, het is ook de dag die in het teken staat van Star Wars. Disney viert dit door een nieuwe trailer online te zetten van de serie Obi Wan Kenobi, die op 27 mei van start gaat op streamingdienst Disney+.



Obi-Wan Kenobi op Disney+

In de tweede trailer die is verschenen voor de serie is te zien hoe Obi-Wan, gespeeld door de échte Obi-Wan, Ewan McGregor, zijn oog laat vallen op Luke Skywalker als nieuwe jedi. Obi-Wan probeert in de trailer Owen Lars (gespeeld door Joel Edgerton) te overtuigen hem toe te staan de jonge Luke te trainen.

Overtuigingskracht is nodig, want Owen is niet per se overtuigd dat het een puik plan is om nog een telg uit de Skywalker-familie te trainen. Het liep immers niet per se heel goed af met de training van Anakin. In de zes afleveringen van Obi-Wan Kenobi die vanaf 27 mei op Disney+ te zien zijn, zullen we die hoe het Obi-Wan verder vergaat op Tatooine, 10 jaar na Revenge of the Sith.