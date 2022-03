​De Obi-Wan Kenobi-trailer komt flink binnen

Eén van de meest gewaardeerde personages uit Star Wars, dat is natuurlijk Jar-Jar Binks. Nee, dat is Obi-Wan Kenobi: gespeeld door Ewan McCregor. We weten al langer dat Obi-Wan zijn eigen Disney+-serie krijgt, maar nu heeft Disney daar de eerste trailer van gedeeld en die blaast de fans volledig weg.

Obi-Wan Kenobi Fans hebben lang moeten wachten op weer een Star Wars-film of -serie waarin de Jedi Master voorkomt, maar nu is het zo ver. Op 25 mei verschijnt de zesdelige miniserie op de streamingdienst Disney+. Eigenlijk was het plan om er een film van te maken, maar toen Solo: A Star Wars Story niet helemaal deed wat de Mouse House had gehoopt, heeft het die strategie aangepast. De serie is echter niet alleen zo’n hype door de terugkeer van dit iconische personage, wat misschien nog wel spannender is, dat is dat Hayden Christensen terug is als Anakin Skywalker. Hoewel, de kans is groot dat hij vooral als Darth Vader voorbij komt, want deze serie speelt zich 10 jaar na Revenge of the Sith af. We weten hierdoor wel dat beiden het gaan overleven, maar dat mag de pret niet drukken. Kijk maar naar de trailer, die is namelijk weer met enorm veel zorg gemaakt, volledig in klassieke Star Wars-sferen, inclusief enorm intense muziek:

Disney+ De serie start met Obi-Wan die zich moet verschuilen voor Darth Vader en co. Dat doet hij op de woestijnplaneet Tatooine, want dan kan hij meteen Luke Skywalker in de gaten houden. Het is de bedoeling dat de Jedi Master het allemaal wat rustiger aandoet, maar natuurlijk komt hij terecht in een avontuur waarbij hij te stellen krijgt met Inquisitors, vijanden die ook de Force kunnen inzetten. Het is voor de mensen die Star Trek en Star Wars niet uit elkaar kunnen houden straks trouwens nog verwarrender, want in mei verschijnt op Paramount Plus ook de nieuwe Star Trek-serie Strange New Worlds. Hiervoor heeft het -ongetwijfeld niet geheel toevallig- op hetzelfde moment een nieuwe trailer gelanceerd. En wanneer de serie uitkomt? De dag na de jaarlijkse Star Wars-dag 4 mei.

Hoop op Mandalorian-succes In ieder geval is het afwachten of de Obi-Wan-serie inderdaad de kwaliteit weet neer te zetten waar de fans van Star Wars zo hongerig naar zijn, nu er al in geen jaren een film van de franchise is verschenen. Waar de serie The Mandalorian het erg goed deed op Disney+, werd spin-off The Book of Boba-Fett toch iets minder positief ontvangen. Als we naar de reacties op deze trailer van Obi-Wan kijken, dan zit het waarschijnlijk wel goed.