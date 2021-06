Derde seizoen van The Mandalorian laat nog lang op zich wachten

Het derde seizoen van The Mandalorian komt niet heel binnenkort uit. De serie over baby Yoda zette Disney+ op de kaart. Het tweede seizoen kwam redelijk snel na het eerste seizoen. De verwachting was dat het derde seizoen diezelfde tijdlijn zou aanhouden, maar dat blijkt niet haalbaar.



Pedro Pascal

Het nieuws komt van Pedro Pascal, die de hoofdrol van The Mandalorian speelt. Hij geeft aan dat het derde seizoen nog wel even op zich laat wachten. Sowieso start tijdens de feestdagen een andere Star Wars-serie, namelijk The Book of Boba Fett. Fans willen echter ook een derde seizoen van The Mandalorian. Daar moet Pascal echter wel tijd voor hebben, want hoewel we hem maar weinig zonder helm zien, is hij wel echt Din Djarin, de Mandalorian.

Filmsite Variety heeft opgezet dat Pedro Pascal met Ewan McGregor om tafel ging zitten. McGregor is ook bekend van Star Wars, want hij speelt Obi-Wan Kenobi in diverse Star Wars-films, plus in de toekomstige Obi-Wan-serie. Het was McGregor die de vraag bij Pascal neerlegt: is het schieten van The Mandalorian seizoen 3 al begonnen?