​De Netflix-serie StartUp lijkt echt, maar is het waargebeurd?

Toch is dat niet helemaal de manier om StartUp te omschrijven, want deze serie komt nog met het feit dat de hoofdpersonages zo verschillend zijn. In Silicon Valley kijk je vooral naar witte nerds, in StartUp krijg je verhalen mee over de worstelingen van een latina, een witte man die zich niet helemaal thuisvoelt in de wereld van de elite en de hood-oorsprong van een Haïtiaanse man. Het toffe is dat hoewel zo’n startup runnen met de nodige stress gepaard gaat, de serie veelal draait om de andere problemen waarmee de hoofdpersonages kampen.

De laatste jaren zien we steeds vaker series over startups of appmakers, zoals recentelijk The One op Netflix en natuurlijk Silicon Valley op HBO. Vooral die laatste lijkt een grote inspiratie te zijn voor StartUp, dat eigenlijk ongeveer hetzelfde verhaal vertelt. Iemand heeft een goed idee voor een app en ontwikkelt dat, vervolgens komt de boel op spanning te staan omdat het bedrijf onder de paraplu komt vallen van een veel groter bedrijf.

StartUp is sinds kort op Netflix te vinden en veel mensen zijn er enthousiast aan begonnen. Hoewel het niet bepaald de beste reviews heeft, biedt deze serie -die overigens eigenlijk op Crackle te zien was- een grappig inkijkje in de wereld van een cryptovaluta -startup. Maar: bestaat die startup echt of is het een fictief verhaal?

Ben Ketai

In die zin is het dan ook een gedurfd project van Crackle en creëerder Ben Ketai. Een project zo gedurfd, dat we niet kunnen zeggen dat het op een waargebeurd verhaal is gebaseerd. Het is fictie. Wat echter veel kijkers heeft afgeschrokken, dat is dat de reeks eigenlijk ging over cryptocurrency, maar in seizoen twee draaide naar een darkweb om in het derde seizoen over te gaan op een algemenere app. Het is zonde dat het niet over cryptocurrency is doorgegaan, want daarvoor is nu enorm veel interesse.

In ieder geval zie je in deze serie dus geen mensen die zijn gebaseerd op mensen uit de echte wereld. Er wordt ook niet aan mensen uit de echte techwereld gerefereerd, om de serie zo op zichzelf staand mogelijk te houden. Het is ergens jammer dat het grote publiek de serie pas sinds mei dit jaar op Netflix kan kijken (gelukkig wel meteen alle drie de seizoenen): de serie was namelijk best een vooruitloper. Het is in 2016 gemaakt, maar nog steeds enorm relevant in 2021. Sterker nog, met alle hype rond cryptocurrency is het waarschijnlijk voor nog veel meer mensen relevant.