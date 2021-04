Gezocht: Startups met slimme mobiliteitsoplossingen!

Mobility Lab, hét startup-programma op het gebied van mobiliteit, is op zoek naar startups met oplossingen voor diverse mobiliteitsproblemen. Ondernemers die hun concept willen testen in de praktijk kunnen zich tot en met 5 mei aanstaande aanmelden.



Mobility Lab zoekt specifiek startups met innovatieve mobiliteitsoplossingen en koppelt deze aan bedrijven en (overheids)organisaties die juist een mobiliteitsprobleem hebben. Of het nu gaat om een kantoor dat niet genoeg laadpalen heeft op de parkeerplaats voor werknemers met een elektrisch voertuig, een hogeschool die drukte in het OV naar de campus wil verminderen, of een gemeente die minder mobiele mensen willen blijven betrekken in de maatschapij. Mobility Lab matcht deze partijen aan startups met een oplossing. Zo dragen ze samen bij aan slimmere, veiligere, duurzamere en inclusievere mobiliteit. Er zijn onder meer al pilots geweest rondom Ahoy Rotterdam, Eindhoven Airport, pretpark de Efteling en transportbedrijf RET Rotterdam.

Vijf edities



Mobility Lab ontstond 5 jaar geleden in Rotterdam. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Sinds 2018 is Mobility Lab ook actief in Brabant. Er vonden uiteenlopende tests en pilots plaats zoals met elektrische deelautoservice Amber en met Mobility Sensing bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch, die met sensoren in de weg het verkeer telt en de conditie van het wegdek monitort. Vanaf 2021 is ook de provincie Limburg partner van Mobility Lab. Toch vonden er al eerder pilots plaats. In 2019 werd de gemeente Venlo geholpen door Peazy met het parkeerbeleid door een algoritme dat zich bemoeit met parkeermeters en parkeerapps. Citysteps heeft de eerste elektrische deelsteps in Nederland getest in Roermond. Zo hebben de diverse regio’s in Zuid-Nederland ieder hun eigen Mobility Lab-succesverhaal.

Amber en Felyx



Afgelopen jaren begeleidde Mobility Lab al 50 startups. Voorgaande edities van Mobility Lab hebben niet alleen gezorgd voor meer dan 17 miljoen euro aan funding, maar ook voor honderden banen. Startups krijgen de kans om te zien of hun oplossing werkt in de praktijk en ze krijgen ook toegang tot het netwerk van Mobility Lab. Dit kan hen helpen om in de toekomst op te schalen. Voorbeelden van oud-deelnemers zijn Cargoroo, Juuve en Felyx.

Aanmelden

Ben jij of ken jij een startups met een innovatief mobilteitsidee? Je kunt je tot 5 mei 2021 aanmelden via mobilitylab.nl. Uit alle aanmeldingen worden 25 startups geselecteerd voor het programma. Deze startups worden optimaal ondersteund om een veldtest op te zetten. Daarnaast kunnen zij 9 maanden lang rekenen op juridisch-, marketing- en communicatieadvies en hulp bij het vinden van funding.