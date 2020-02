Al meer dan 28 miljoen abonnees voor Disney+

Het gaat heel erg lekker met Disney+. De streamingdienst heeft geheel tegen de verwachting in nu al 28,6 miljoen abonnees. Analisten hadden verwacht dat het dat pas eind 2020 zou halen, maar Disney fixte het binnen een kwartaal. Om dat te vieren is er meteen een releasedatum onthuld voor The Mandalorian seizoen 2: oktober 2020.

Abonnees Disney+ De hoge abonneecijfers zijn een grote verrassing, mede omdat Disney+ nog niet eens overal beschikbaar is. Onder andere het Verenigd Koninkrijk en veel andere Europese landen zijn 24 maart pas aan de beurt, dus het abonnee-aantal zal nog flink gaan groeien.

De dienst was binnen één dag al populair: op 12 november ging het live en wist het al meer dan 10 miljoen abonnees te trekken. Wat daarbij helpt is dat Amerikanen met internet van provider Verizon een jaar lang Disney+ cadeau hebben gekregen. 20 procent van de abonnees van Disney+ zijn via die deal van Verizon binnengekomen. Disney+ is echter nog lang niet in de buurt van Netflix, dat wereldwijd 167 miljoen betalende abonnees telt en een iets breder contentaanbod heeft. The Mandalorian En ja, zeg je Disney+, dan zeg je automatisch The Mandalorian. De streamingdienst weet namelijk -naast de ‘oude’ content zoals films van Marvel, Star Wars en Pixar- vooral de lippen los te maken door die spin-off van Star Wars. The Mandalorian was meteen populair, onder andere door de kwaliteit van de sets en het spannende verhaal, maar ook door de aanwezigheid van Baby Yoda. Het schattige wezentje werd compleet door de wereld omarmd: zelfs als je nog nooit van Star Wars hebt gehoord, dan weet je dat Baby Yoda bestaat door de vele memes die op het internet zwerven.

Star Wars spin-offs op Disney+ Goed nieuws voor mensen die het eerste seizoen hebben gezien: het tweede seizoen komt in oktober uit. We wisten al dat het ergens in de herfst zou zijn, maar nu weten we iets specifieker dat het oktober is om naar uit te kijken. Het is niet de enige Star Wars-spin-off om naar uit te kijken, maar wel de enige waarvan we een specifieke releasedatum weten. Er komt ook nog een serie over Cassian Andor uit Rogue One (gespeeld door Diego Luna), en een nieuwe reeks over Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor).

