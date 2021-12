​Grote dag voor Star Wars-fans: The Book of Boba Fett start

Premiejagers: voor wie nog niet genoeg had van The Mandalorian, is er nu The Book of Boba Fett. Het is de spin-off van Mando waarin we de meest geliefde premiejager ooit volgen in datzelfde universum: Boba Fett.

Boba Fett zelf is al sinds de oude Star Wars-films een fanfavoriet. Niet alleen vanwege zijn zeer makkelijk te cosplayen voorkomen, maar ook omdat hij altijd enorm mysterieus is gebleven. Hij heeft toffe gadgets, interessante hobby’s en komt net kort genoeg voor in de films om ons te doen verlangen naar meer. Kortom, er ligt aardig wat druk op de schouders van showrunner Jon Favreau, die gelukkig met onder andere Avengers voor hetere vuren heeft gestaan.

The Mandalorian Dat wordt nog spannend, waar The Mandalorian helemaal nieuw was voor de franchise als het gaat om de films, is Boba Fett bekend van de Star Wars-films. Een uitdaging om hem wederom in iets nieuws, maar toch Star Wars-gerelateerds te plaatsen, waarvan wederom het universum al helemaal staat. Vandaag kunnen we ervaren hoe dat is geworden, want de eerste aflevering staat nu op Disney+. Er zijn dit eerste seizoen 7 afleveringen te zien, die allemaal één voor één verschijnen. Je bent de komende twee maanden dus wel even zoet met dit buitenaardse avontuur over de eigenwijze premiehunter. Te beginnen met aflevering 1, die niet per se een heel spannende naam heeft: Chapter 1.

Ming-Na Wen In 38 minuten kun je genieten van hoe Boba Fett zijn leven als huurling combineert met een persoonlijke zoektocht, terwijl hij op pad is met Fennec Shand (gespeeld door Ming-Na Wen).Boba Fett zelf wordt gespeeld door Temuera Morrison, bekend van Star Wars en van Aquaman. Hij heeft al vaker bewezen enorm goed bij Star Wars te passen als onder andere Jango Fett. Eén van de grote troeven van deze serie is Ming-Na Wen, deze actrice is het toonbeeld van hoe je ook met een leeftijd van 58 jaar Hollywood kan rocken. Ze vindt het belangrijk om verhalen te vertellen en dat is precies waarom ze zelf kiest voor films en series die heel verhalend zijn: Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., Mulan en zelfs ER. Nooit pakt ze de hoofdrol, maar ze zorgt er altijd voor dat ze een essentiële aanwezigheid is. Waarschijnlijk is haar rol in The Book of Boba Fett één van haar grootste ooit. En dan te bedenken dat het in 1988 allemaal begon met As The World Turns, al was het ER dat haar echt groot maakte.

The Book of Boba Fett Als The Book of Boba Fett de gigantische hit wordt die we allemaal verwachten dat hij wordt, ook zonder een gimmick als baby-Yoda, dan beloven dit twee mooie maanden te worden. Dat de trailer al meer dan 10 miljoen keer bekeken is, zegt in ieder geval genoeg over de hype rond deze Disney+-serie, wat mede komt omdat Star Wars-fans hongerig zijn. Er is immers al een tijdje weinig aangekondigd over nieuwe grote Star Wars-films en het vorige seizoen Mandalorian eindigde alweer meer dan een jaar geleden. Kortom, dit is een goede dag voor Star Wars-fans, al zullen ook heel veel niet-Warsies zich prima vermaken met deze ongetwijfeld bijzondere ruimtereeks.