​Star Wars Celebration 2023 verrast met Ahsoka-trailer

Star Wars Celebration zit er weer op. Het evenement waarop er allerlei grote aankondigingen worden gedaan vanuit het Star Wars-universum stelde niet teleur. Vooral de trailer van Ahsoka maakt indruk. Dit is wat er allemaal is aangekondigd.

Coruscant is speelbaar in Star Wars: Jedi Survivor Er bestaan honderden Star Wars-games, maar we krijgen er maar geen genoeg van dus er komt er weer een aan: Star Wars: Jedi Survivor. Nieuw is dat Coruscant speelbaar is in deze nieuwe game, maar daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat het mogelijk niet een soort open wereld-free-for-all is. En ja, natuurlijk werd er ook een nieuwe trailer onthuld van de aankomende Metroidvania-achtige game. Deze maand verschijnt hij op PlayStation 5, Xbox Series X en PC.

Er komen drie Star Wars-films aan van Dave Filoni, Sharmeen Obaid-Chinoy en James Mangold Volgens directeur Kathleen Kennedy zijn er drie grote, nieuwe Star Wars-film in ontwikkeling en zijn die allang uit de hersenspinselfase. Ze zijn al vrij ver in ontwikkeling zelfs. James Mongolds film gaat over de opkomst van de Jedi, Dave Filoni’s film om de New Republic en Sharmeen Obaid-Chinoys film gaat over de film die zich afspeelt na Rise of Skywalker. Wie erin zit? Rey die een nieuwe Jedi Order moet oprichten.

Andere lopende filmprojecten Maar, er werd ook bekendgemaakt dat multitalent Taika Waititi nog steeds aan zijn Star Wars-film werkt. Daar werd verder eigenlijk niet over gesproken, want hij zit nu nog diep in de scriptfase en doet dat graag alleen. De Star Wars-trilogie van Rian Johnson daarentegen is niet actief in ontwikkeling.

Er komt nog geen Obi-Wan seizoen 2 Ewan McGregor, die Obi-Wan Kenobi speelt, wil graag een tweede seizoen van Obi-Wan, maar hierover is niks aangekondigd. Er wordt zelfs nog helemaal niet echt nagedacht over een tweede seizoen, dus als dit er komt, dan moet je even geduld hebben. Waar wel een tweede seizoen van is aangekondigd, dat is Star Wars: Tales of the Jedi, kondigde Dave Filoni aan. Hieronder zie je de trailer van het eerste seizoen van Obi-Wan.

Ahsoka: nieuwe trailer plus Grand Admiral Thrawn-acteur onthuld Ahsoka werd voorzien van een eerste, zeer indrukwekkende trailer. De serie met Rosario Dawson in de hoofdrol, ziet er erg goed uit. En er is bekend geworden welke acteur de rol van Grand Admiral Thrawn op zich neemt: Lars Mikkelsen. Geen heel vreemde keuze: hij sprak zijn stem ook in in Star Wars Rebels. Daarnaast speelt Mary Elizabeth Winstead de rol van Hera Syndulla. We moeten er nog wel even op wachten trouwens: augustus 2023 komt deze serie op Disney+. En er wordt zelfs al gehint naar een tweede seizoen.

Andere serie-projecten die in de maak zijn Kathleen Kennedy onthulde ook dat de Lando Calrissian-serie er nog steeds aankomt. Er waren wat twijfels over, maar de serie met daarin Donald Glover is wel degelijk in ontwikkeling. Ook zou de film Star Wars Rogue Squadrion nog steeds wel op poten staan, al wordt die film uiteindelijk mogelijk toch opgeknipt tot een serie. Het tweede seizoen van Andor verschijnt in augustus 2024. Er komt ook nog een andere nieuwe serie aan: Star Wars: The Acolyte wordt Frozen meets Kill Bill genoemd en verschijnt in 2024. Tot slot heeft Star Wars: Skeleton Crew ook een nieuwe onthullingstrailer, maar er is nog geen releasedatum.

Geheel ongerelateerd: ook nog een nieuwe Indiana Jones-trailer Waarom ook niet? Het is immers het jaar van Indiana Jones.