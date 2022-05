The Mandalorian keert terug en meer Star Wars Celebration-nieuws

Star Wars Celebration is een grote beurs waarin alles Star Wars te zien en te horen is. Denk aan panels over mensen die oude yoghurtbakjes van Star Wars verzamelen, quizzes met de meest meta-achtige vragen over het universum van de franchise en natuurlijk kraampjes met allerlei merchandise om je fan-zijn nog beter te kunnen uitdragen. Het meest interessant zijn echter de panels, waarin allerlei mensen die een belangrijke rol spelen in de serie aan bod komen. Disney heeft de fans alvast getrakteerd op heel veel nieuws, waarvan we een duidelijke roundup hebben gemaakt zodat je weer helemaal up-to-date bent.



Eerste trailer van de serie Andor

De eerste trailer van Andor is een feit. Deze serie waarin Diego Luna (Rogue One) terugkeert in de rol van Cassian Andor, laat zien hoe de rebellen zich verzamelden om een vuist te maken tegen the Empire. Dat zijn volkeren van allerlei planeten, waardoor het weer een ‘hell of a ride’ zal gaan worden. De serie beslaat twee seizoenen van elk twaalf afleveringen. Het eerste seizoen is heel binnenkort al te zien op de streamingdienst Disney+: vanaf 31 augustus.