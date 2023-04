2023 is het jaar van Indiana Jones: met ook avontuurlijke LEGO-sets

Het duurt niet lang meer voor de nieuwe Indiana Jones-film verschijnt. Eindelijk is Harrison Ford écht terug en met een schurk gespeeld door Mads Mikkelsen zijn de verwachtingen hooggespannen. En, ook tof, hiervoor heeft LEGO drie sets aangekondigd.



Indiana Jones and the Dial of Destiny is de nieuwe actiefilm over onze favoriete avonturier. We vergeten die vierde film gewoon even en we gaan weer gewoon door met Harrison Ford als Indy. In de nieuwe film zien we onder andere Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson en de eerder genoemde Hollywood-grootheden. Een stevige cast, maar er zit toch een spannend randje aan: het is namelijk voor het eerst dat Steven Spielberg er niet bij is als regisseur.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Toch komt deze film niet helemaal nieuw en fris uit de lucht vallen, want de ideeën ervoor begonnen al vorm te krijgen eind jaren 70. Er zouden toen vier sequels mogen komen op Raiders of the Lost Ark en daar was deze film dus onderdeel van. Het werd echter allemaal steeds uitgesteld en inmiddels zijn we ruim vier decennia verder en daar is hij dan: de vijfde film.