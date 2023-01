​10 zwaar uitgestelde films die in 2023 eindelijk uitkomen

Het coronavirus heeft de filmwereld weinig goeds gedaan, maar het is nu tijd om dat in te halen. En hoe! In 2022 was de wereld alweer flink op stoom qua films, met Avatar, Black Panther en Top Gun, maar 2023 belooft ook veel blockbusters. Het wordt echt een inhaaljaar waar het gaat om Hollywood. Deze tien films waren allemaal zwaar uitgesteld, maar schitteren straks eindelijk op het witte doek.

1. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Het belooft een heel foute film te worden, maar met een hoofdrol voor Chris Pine en een halve wereld die -mede door corona- is begonnen met Dungeons & Dragons, zal de verfilming van dit populaire spel waarschijnlijk immens populair zijn. Oorspronkelijk zou het in november 2021 verschijnen, maar nu wordt dat maart.

2. Transformers: Rise of the Beasts Weer een nieuwe Transformers-film. Niemand zit daar naarstig op te wachten, maar tegelijkertijd willen grote aantallen mensen het wel zien. De nieuwe Michael Bay belooft wederom enorm overdreven en bombastisch te worden, vol gevechten, metamorphoses en motoren. Deze zevende Transformers-film mag er gewoon weer zijn hoor, ook al zou hij eigenlijk al in juni 2022 verschijnen in plaats van in juni 2023.

3. Mission: Impossible - Dead Reckoning: Part One We keken deze filmfranchise ooit omdat het zo tof was dat iemand een missie kreeg en de boodschap dan zou ‘self destructen’, daarna ging het vooral om de gestoorde stunts met mooie beelden en inmiddels is het vooral een soort speeltuin geworden waarin Tom Cruise helemaal zijn ei kwijt kan. En wij? Wij kijken het allemaal vooral om ons te verbazen over wat het lichaam kan: Tom is alweer 60, maar hij is sportiever dan de meesten van ons. En hij doet allerlei stunts zelf, die gek. Deze film zou eigenlijk juli 2021 (!) verschijnen, maar komt nu precies twee jaar later uit in juli 2023.

4. 65 Dit is geen film die hangt aan een bekende franchise, maar er wordt reikhalzend naar uitgekeken. Adam Driver speelt een ruimtepiloot die op de aarde crasht. Niet de aarde van nu, maar de aarde van 65 miljoen jaar geleden. We laten het je niet googelen: Adam moet het inderdaad opnemen tegen dino’s. Fascinerend. Eigenlijk zouden we mei 2022 al gaan zien wat we daarmee aanmoeten, maar 65 verschijnt dit jaar in maart.

5. John Wick: Chapter 4 John Wick kan in onze ogen weinig verkeerd doen. Het is een heerlijk stylische, ultra-gewelddadige filmfranchise met in de hoofdrol één van de meest sympathieke acteurs ooit: Keanu Reeves. Het kijkt lekker, het voel lekker en het is dan ook jammer dat we op het vierde deel zo lang moesten wachten. mei 2022 was eigenlijk het plan, maar dat wordt nu aanstaande maart.

6. Shazam: Fury of the Gods Zeg je huur maar een maandje op, want in maart bivakkeer je gewoon in de bios. Ook Shazam: Fury of the Gods staat gepland voor die maand, nadat het originele plan was om het april 2022 uit te brengen. De opvolger van Shazam belooft weer dolle pret te worden, al zijn veel mensen toch wat wantrouwend naar de DC-films. Echter doet Shazam juist precies wat andere DC-prenten niet doen en dat is met enorme lichtheid komen. Geen zwartgallige, zware ontwerpen, maar juist humor en vrolijkheid.

7. The Marvels Deze flick geldt ook als een van de meest uitgestelde films die we dit jaar kunnen gaan bekijken: The Marvels. Hij zou eigenlijk juli 2021 uitkomen, maar dat wordt nu exact twee jaar later. Dat komt mede door Ant-Man and the Wasp: Quantumania (die ook dit jaar uitkomt), maar het geeft niet. Als hij maar goed is, toch? In The Marvels komen Carol Danvers, Monica Rambeau en Kamala Khan samen en dat klinkt goed. Who run the world?

8. Indiana Jones and the Dial of Destiny Deze film is ongeveer een jaar uitgesteld en verschijnt in juni. Een film die met enige angst en beven wordt verwacht, omdat de vorige Indiana Jones-film door veel fans liever wordt vergeten. Sorry Shia, maar het was niet best. In de Dial of Destiny zien we Harrison Ford terug als Indiana Jones en dat is een gouden greep. Hoewel, ook weer niet, want mede door zijn schouderblessure moeten we extra lang wachten op de nieuwe Indy. Maar goed, de beste man is inmiddels 80, dus een beetje extra respect heeft hij wel verdiend.

9. Fast X The Fast and the Furious heeft de laatste tijd een wat hobbelige weg afgelegd, maar nadat hij eerst april 2021 zou verschijnen, kunnen we nu in mei dit jaar genieten van de avonturen van Dom en zijn ‘family’. En vooral allerlei glimmende, ronkende bolides, knappe mensen en extreem dunne plots. Genieten met de grote G: daar willen we graag even op wachten. Plus, Jason Momoa zit erin, dus die maakt het het wachten extra waard.

10. Spider-Man: Across the Spider-Verse Into the Spider-Verse was briljant en vele fans hoopten al op een vervolg. Die is er nu in de vorm van Across the Spider-Verse. Origineel gepland voor april 2022, verschijnt deze animatiefilm over de Marvel-held nu in juni dit jaar. Reken op grappen, grollen en natuurlijk honderdduizenden actieheldverwijzingen. Wij zitten er klaar voor.