​12 films om naar uit te kijken in 2023

2023 belooft een heerlijk filmjaar te worden. De ene na de andere blockbuster krijgt een opvolger en we kunnen natuurlijk alleen maar hopen dat we al die films ook daadwerkelijk in de bioscoop kunnen zien. Hoewel: thuis op televisie kan natuurlijk ook, want met de vele streamingsdiensten in ons leven zien we ook steeds meer geweldige films daarop verschijnen. Om je alvast enthousiast te maken voor filmjaar 2023 hebben we voor elke maand een film uitgezocht.

Filmreleases van 2023

Infinity Pool Eind januari verschijnt er een film van de zoon van filmlegende David Cronenberg, Brandon Cronenberg. Hij heeft acteur Alexander Skarsgard aan zich weten te binden in een film die draait om een ver eiland waar je voor welke overtreding dan ook meteen de doodstraf krijgt. Als een beroemde schrijver geëxecuteerd moet worden, schakelt hij iemand anders in. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Andere interessante lanceringen: horrorfilm M3gan en J Lo-film Shotgun Wedding.

Knock at the Cabin Afgelopen weekend kwam er een nieuwe trailer uit voor deze M. Night Shyamalan-thriller. De prent verschijnt begin februari en er wordt reikhalzend naar uitgekeken. Je weet bij M. Night Shyamalan namelijk nooit waar je aan toe bent. Zelfs als je de trailer 100 keer hebt gezien, dan kan de film alsnog een flinke genre-bender doen en compleet iets anders blijken te zijn. In Knock at the Cabin speelt Dave Bautista de leider van een groep mensen die de apocalyps wil voorkomen. Dat is echter niet makkelijk voor twee ouders en hun dochter die ergens in een hutje in het bos verblijven. Andere interessante lanceringen: de sexy film Magic Mike’s Last Dance en de superheldenfilm Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

John Wick 4 De John Wick-films zijn iconisch, ook al zijn ze stiekem niet allemaal even goed. Het maakt ook niet uit, want ze zijn stilistisch gesproken wel heel erg fijn om naar te kijken. Bovendien is hoofdrolspeler Keanu Reeves geweldig. Reden genoeg om uit te kijken naar John Wick 4. Eind maart komt de film uit, waarin onze held het moet opnemen tegen Bill Skarsgard, die in de film Marquis de Gramont heet en een flinke eindbaas schijnt te zijn. Andere interessante lanceringen: boksfilm Creed III en lolbroekenfilm Shazam! Fury of the Gods.

The Super Mario Bros. Movie Begin april zien we de release van een film waar we al vaker over hebben geschreven: The Super Mario Bros. Movie. Het is nog even spannend of gamers het écht aankunnen: Chris Pratt als Mario in plaats van de echte stem van Mario, Charles Martinet. Tegelijkertijd ziet deze film er visueel gesproken wel heel goed uit. Met naast Chris Pratt trouwens nog veel meer bekende stemmen: Keegan-Michael Key en Jack Black. Andere interessante lanceringen: Taika Waititi-film Next Goal Wins en een opvolger van de horrorklassieker Evil Dead: Evil Dead Rise.

Fast X Mei wordt een maand waarin je -als je dat nog niet hebt- zeker weten een abonnement moet afsluiten op de bioscoop. Er zijn ge-wel-dige releases die maand. Onze favoriet is natuurlijk Fast X, want we houden van snelle bolides. Deze film is wel wat spannender dan normaal, want de vaste regisseur is bij het project weggelopen. We zijn benieuwd wat Vin Diesel en co ervan gemaakt hebben. Andere interessante lanceringen: superheldenfilm Guardians of the Galaxy Vol. 3 en de veelbesproken live action-vertolking van The Little Mermaid.

Transformers: Rise of the Beasts Half juni kunnen we weer genieten van het geluid van uitklappende bolides, want dan verschijnt er een nieuwe Transformers-film. Het zijn altijd slechte films, maar met zoveel visuele prikkels dat je hem niet wil missen. Michael Bay is weer producent, dus we leggen nu al een paar wedjes van welke merken er nu weer dik in beeld worden gebracht om geld in het laatje te krijgen. Andere interessante lanceringen: Pixar-film Elemental en Harrison Ford-film Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One De speeltuin van Tom Cruise is weer geopend: in Mission: Impossible doet de inmiddels 60-jarige acteur nog steeds zijn eigen stunts en dat is geweldig om te zien. Dat deze film de eerste is van meerdere delen bevalt goed, want voor de Mission: Impossible-films wordt altijd alles uit de kast gehaald. De mooiste bestemmingen, de meest gestoorde opdrachten en natuurlijk Tom Cruise die rent. Meer hebben we niet nodig. Andere interessante lanceringen: Margot Robbie-film Barbie en vrouwelijke heldenfilm The Marvels.

Oppenheimer Ja, dit is een cheat, want stiekem komt Oppenheimer al in juli uit. Augustus is verder echter een rustige maand, omdat de hele wereld dan zomervakantie viert. Laat je echter vooral wegblazen door Oppenheimer, de nieuwe Christopher Nolan-film die het verhaal vertelt over de vader van de atoombom. Met in de hoofdrol Cillian Murphy, die zichzelf onsterfelijk heeft gemaakt door Peaky Blinders. Andere interessante lanceringen: het nostalgische Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en superheldenflick Blue Beatle.

The Expendables 4 We houden van Arnold Schwarzenegger en we houden van Sylvester Stallone, dus elke Expendables-film is een feestje. In nummertje vier verwachten we Arnold Schwarzenegger niet direct, maar wel Stallone, vergezeld door Jason Statham en Dolph Lundgren. Waar het over gaat? Dat weten we waarschijnlijk zelfs na het kijken niet, maar het is gewoon een heerlijke filmserie vol foute uitspraken en overdreven explosies. Begin september kunnen we het zien. Andere interessante lanceringen: het zinderende Equalizer 3

Exorcist De precieze titel is nog niet bekend, maar een nieuwe Exorcist, die moet je natuurlijk zien. Zal de griezel weer het leven van de pastoor of dominee volledig kapotmaken? En van haar familie? In ieder geval komt de originele ster uit de film uit 1973 erin voor, Ellen Burstyn, wat het nog meer de moeite waard maakt om deze film te gaan kijken als hij half oktober verschijnt. Precies op tijd voor Halloween. (er is nog geen trailer van deze film, vandaar dat we even terugblikken met een stukje uit de eerste) Andere interessante lanceringen: actiefilm Kraven the Hunter

Dune: Part Two We zijn vorig jaar mede door het geweldige acteerwerk van Timothée Chalamet alvast teruggezet in de wereld van Dune, maar hoe gaat het nu verder met Atreides en de Freman? Wie krijgt de spice, hoe zit het met die woestijnwormen? Waarom zit Chani (Zendaya) zo in zijn brein? De cast wordt in deze opvolger met flinke namen uitgebreid, waardoor we nog meer zin hebben in deze imposante vertelling van Denis Villeneuve. Andere interessante lanceringen: de opvolger-die-we-niet-meer-hadden-verwacht The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

The Color Purple In de laatste maand van het jaar is het ook altijd strijden om het grote publiek. Dit jaar doet Avatar dat redelijk in zijn eentje, maar volgend jaar zijn er diverse films die het proberen. The Color Purple is een aangrijpende musical over een zwarte vrouw die volwassen wordt. Fantasia zingt in deze musicalfilm en dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten. Dit wordt fantastisch. Om je te helpen herinneren hieronder de trailer van het origineel, met Oprah. Andere interessante lanceringen: chocoholic-film Wonka en actiefilm Aquaman and the Lost Kingdom.