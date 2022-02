​Kan 2022 het cliché van de slechte gameverfilming breken?

Toen jaren geleden bleek dat Ubisoft, Sony en Blizzard meer gingen doen met film, waren we uitzinnig: eindelijk een keer goede films gebaseerd op games. Het bleek echter tegen te vallen: World of Warcraft was geen fijne film, Assassin’s Creed was niet veel beter en het recent verschenen Uncharted blijkt ook nogal een tegenvaller, ondanks de aanwezigheid van Tom Holland en Mark Wahlberg. Wat is dat toch met die vloek die op gameverfilmingen rust?

Hoewel Uncharted liet zien dat het gameverfilmingsjaar niet best begon, toont The Cuphead Show dat het echt wel kan. De serie wordt met veel lof ontvangen en staat nu op Netflix. De game was al geweldig, met zijn jaren ‘20 cartoonstijl en ultramoeilijke eindbazen, maar de serie biedt nog meer heerlijke cartoonnostalgie waar vele generaties goed op kunnen teren. Als gameverfilmingen dit jaar minstens net zo goed worden als The Cuphead Show, dan kan 2022 inderdaad het tij keren voor de gameverfilming.

In april verschijnt het vervolg op de Sonic-film (die ene waarbij mensen nogal vielen over de initiële looks van de blauwe egel), maar de verwachtingen zijn niet hoog. Het eerste deel mocht dan Jim Carrey hebben als een van de hoofdpersonen: op RottenTomatoes blijft de film steken op 63 procent. Ja ja, het is inderdaad hoger dan we hadden verwacht en hoger dan bijna elke andere gameverfilming, maar deze nieuwe film komt zo snel na het eerste deel, dat veel filmkenners er weinig vertrouwen in hebben. Over anderhalve maand weten we het, want dan is de film in de bios te zien.

In december verschijnt de film van Super Mario Bros. en ook daarover is al veel gesproken. Vooral het idee dat de verder altijd geliefde Chris Pratt de stem doet van de Italiaans-Amerikaanse loodgieter schiet toch veel fans in het verkeerde keelgat. Ergens is dat voor te stellen: stemacteur Charles Martinet, die normaal de stem van Mario vertolkt, had het toch kunnen doen? Hierdoor heeft deze animatiefilm al heel wat fans tegen zich in het harnas gejaagd, dus het is te hopen dat we in december verrast worden door een leuk verhaal met goede humor en mooie animaties.

Dit jaar schijnt er ook een film te komen op basis van The Division van Ubisoft, met daarin Jake Gyllenhaal en Jessica Chastain. Dit zijn goede acteurs en het feit dat Neil Druckmann, bekend van The Last of Us de regisseur is, is een zeer goed teken. Deze film is gebaseerd op de boeken van Tom Clancy maakt het in principe een nog steviger project, al moeten we nog zien of dat ook daadwerkelijk tot uiting komt wanneer deze film later dit jaar verschijnt op Netflix.

Gek genoeg heeft Neil Druckmann dan weer niet het script geschreven van de film van The Last of Us, maar met acteurs als Nick Offerman, Bella Ramsey en Pedro Pascal is er wel hoop dat deze film niet slecht wordt. Zo goed als de games zijn, dat wordt moeilijk, want we hebben het hier over de meest populaire gamefranchise van het afgelopen decennium, maar het verhaal heeft in het spel zoveel diepte, dat daar in principe vrij gemakkelijk een goede film van gemaakt zou kunnen worden. Later dit jaar leren we dat, want ergens in 2022 verschijnt The Last of Us op HBO.

Er komen veel gameverfilmingen aan

Dit jaar komen er ook films van Splinter Cell en Resident Evil, naast series van Cyberpunk en Halo. Ook zijn er heel veel films in ontwikkeling waarvan de releasedatum nog onbekend is en mogelijk in 2023 is, zoals Just Cause, Mega Man, Beyond Good & Evil, Bioshock, Yakuza, Minecraft, Tomb Raider, Detective Pikachu, The Witcher, Castlevania en Devil May Cry, om er maar een paar te noemen.

Met zoveel in ontwikkeling, moeten er wel meer pareltjes tussen zitten zoals The Cuphead Show, toch? Wij hebben vertrouwen in 2022, of anders in 2023, maar in ieder geval moet het ergens met de toekomst van de gameverfilming wel goed zitten, als zoveel filmstudio’s en gamebedrijven zich erop storten, inclusief populaire acteurs. Chris Pratt daargelaten…