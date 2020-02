​Filmen Uncharted-film start in 4 weken, zonder regisseur

De Uncharted-film heeft geen regisseur, maar het filmen start desondanks in 4 weken. Het is opmerkelijk nieuws, maar het past wel perfect in de geschiedenis van de film thuis. Er zijn weinig films die in zo’n grote ontwikkelhel hebben gezeten als dit exemplaar. En we zijn er nog niet.



Tom Holland

Niemand was inmiddels nog heel enthousiast over het filmproject gebaseerd op de Uncharted-games van Naughty Dog. Maar, sinds is aangekondigd dat Tom Holland (Spider-Man) de hoofdrol vertolkt van Nathan Drake, begint het enthousiasme te komen. Helemaal nu hij in een interview met IGN heeft gezegd dat het filmen van de prent al over vier weken start.

Tom Holland is niet de enige persoon van de cast die is aangekondigd. Zo zal Mark Wahlberg de rol vertolken van de vaderfiguur Sully. Een bijzondere keuze, aangezien Wahlberg jaren geleden nog in overleg was om juist de hoofdrol van Nathan Drake te spelen.