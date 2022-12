Waarom iedereen het heeft over Oppenheimer

Oppenheimer: Julius Robert Oppenheimer. Hij is de man die begin vorige eeuw leefde en als natuurkundige het Manhattanproject leidde. Dit project zorgde ervoor dat er kernwapens ontwikkeld werden, waardoor Oppenheimer bekendstaat als de vader van de atoombom. Moet je daar trots op zijn? In de trailer van de nieuwe film Oppenheimer krijgen we een inkijkje in zijn brein. Waarom er zoveel over hem gesproken is, komt ook door die trailer, dit is waarom.

De film is een Christopher Nolan-film Christopher Nolan is een zeer gevierd regisseur. Hij is de man achter Tenet, Interstellar en Inception. Maar ook achter The Dark Knight. Kortom, zijn ‘trackrecord’ is uitermate indrukwekkend. Hij is geen man die film na film uitbrengt, hij legt zijn hele ziel in een project en denkt alles tot in de puntjes uit. Die kwaliteit is terug te zien in zijn films: ze winnen dan ook allemaal prijzen. Oppenheimer lijkt, op basis van de trailer, diezelfde kwaliteiten in zich te hebben.

Oppenheimer is voor veel mensen vrij onbekend Oppenheimer is interessant omdat de man zelf voor veel mensen vrij onbekend is: we weten anno 2022 amper wie voor welke uitvinding verantwoordelijk is, maar vooral weet je niet zo goed wat iemands situatie was. Hoe voelde hij zich? Was het altijd al zijn plan? Dat zijn zaken waar deze film antwoorden op geeft. Hij heeft later in zijn leven nog geprobeerd om de kernwapenwedloop met de Sovjet-Unie te voorkomen. Oppenheimer was dus een enorm interessante man en het is goed dat er een film over hem wordt gemaakt. De trailer is geen typische Nolan-trailer Waar de trailer van bijvoorbeeld Tenet enorm spannend was en echt een toon neerzette, valt dat bij Oppenheimer mee. Wel dezelfde spanningsopbouw qua muziek (met een enorm bombastisch geluid aan het einde), maar verder moeten we nog maar zien wat we precies van de film kunnen verwachten. In ieder geval weet de trailer wel al te zorgen voor een ‘smaakt naar meer’-gevoel, want we willen natuurlijk weten hoe Nolan dit geschiedenisverhaal herverteld: laat hij alle details in tact?

Cillian Murphy’s eerste grote project sinds Peaky Blinders Misschien is voor veel mensen in eerste instantie Nolan niet belangrijk, maar Cillian Murphy des te meer. De acteur heeft net de serie Peaky Blinders afgerond en het is nu tijd voor een nieuwe weg in zijn carrière. Althans: Cillian speelde eerder al in grote films, dus dat is niets nieuws, maar het is een interessante keuze om met Oppenheimer uit zijn rol als Tommy Shelby te stappen. Het lijkt hem perfect te passen, compleet met Amerikaans accent. Niet slecht voor een Ier. Omdat atoombommen weerzinwekkend zijn Een andere reden om deze film in de gaten te houden, dat is het onderwerp: atoombommen. Ze hebben hun weerzinwekkende effect gehad op bijvoorbeeld een land als Japan, waar zowel Hiroshima als Nagasaki werden geraakt door dit soort bommen. Bommen die er misschien niet waren geweest zonder Oppenheimer. Dit zal ongetwijfeld een film zijn waarin we eraan worden herinnerd hoe afschuwelijk het gebruik van deze wapens is: zeker in een wereld die er de laatste tijd iets minder rooskleurig uitziet lijkt het een perfecte timing om dit onderwerp nu aan te snijden. We moeten er nog wel even op wachten: de film komt 20 juli 2023 uit in Nederland. Het belooft, zeker met het budget van 100 miljoen dollar (!) een van de grootste releases van volgend jaar te worden.