​De nieuwe trailer van The Super Mario Bros. Movie is gearriveerd

Het is een film waar mensen met angst en beven naar uitkijken: The Super Mario Bros. Movie. We hebben Mario door de jaren heen in slechts een paar verschillende films en series gezien en het is en blijft altijd een beetje vreemd om de snordragende loodgieter op een andere manier te zien dan in een 2D-sidescroller of een 3D-avontuur van maker Nintendo.

Super Mario Movie De grootste zorg ligt voor gamers bij Chris Pratt: de acteur die normaliter erg wordt gewaardeerd (om onder andere zijn rollen in Guardians of the Galaxy en Jurassic World), doet de stem van Nintendo-mascotte Mario. Daar is nog steeds veel kritiek op, wat vooral te maken heeft met het feit dat de man die al decennia als levenswerk heeft dat hij de stem van Mario inspreekt, Charles Martinet, gewoon nog leeft en het ook graag had gedaan. Waarom er toch voor Chris Pratt is gekozen? Waarschijnlijk om toch ook een iets ander publiek aan te spreken. Het is jammer, juist omdat Mario er als Italiaanse Amerikaan toch een bepaald accent hoort te hebben, vinden velen. In de eerste trailer was er al iets te horen, maar nog niet heel veel. In deze tweede krijgen we meer te zien en te horen van de sterrencast en al die geliefde Nintendo-personages.

Princess Peach Zo zien we onder andere meer van Princess Peach, de dame die eeuwig in de problemen komt en gered moet worden (al had ze ook ooit haar eigen game waarin ze zelf haar eigen boontjes dopte). Ze wordt ingesproken door Anya Taylor-Joy en ze ziet er fantastisch uit. Sowieso is de animatiestijl van de film prijzenswaardig. De sfeer in de trailer is ook erg goed: niet te dom en te simplistisch, maar juist met meeslepende muziek in plaats van de 8-bitdeuntjes waarvan we Mario kennen. We zien en horen ook Bowser, die is ingesproken door Jack Black, een man die in de gamewereld enorm wordt gewaardeerd, mede dankzij de geweldige game die hij hielp maken: Brutal Legend. De Super Mario-film verschijnt in april 2023 in de bios. De eerste trailer nog een keer zien? Kijk hem hier.