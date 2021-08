​Super Mario Bros.-game uit 1985 verkocht voor 2 miljoen dollar

Het geldt natuurlijk niet voor alle games uit de jaren ‘80, maar het is zeker als ze nog in plastic zitten de moeite waard om eens te kijken of je games nog wat waard zijn. De verzamelaarssite Rally heeft aangekondigd dat iemand 2 miljoen dollar overhad voor een onaangebroken Super Mario Bros.-game uit 1985. Deze game voor het Nintendo Entertainment System is op zichzelf al iconisch, maar helemaal als je hem nog in ‘mint condition’ thuis hebt liggen.

Oude games leveren geld op

Het komt steeds vaker voor dat mensen oude games in goede staat weten te verkopen voor gigantische bedragen. Het vorige record is namelijk slechts een maand geleden gebroken toen iemand Super Mario 64 verkocht voor 1,56 miljoen dollar (1,2 miljoen euro). Ook de mensen van Rally onderschrijven dat het verkopen van games momenteel enorm hot is. Waarschijnlijk komt dat omdat mensen door lockdowns meer thuis zijn gaan doen en bij opruimen kom je dan wel eens een mooie game tegen, zo blijkt.

Tegelijkertijd hebben verzamelaars ook de tijd gehad om te bedenken wat ze nog missen, dus daar is de zoektocht naar games juist weer gestart. Vraag en aanbod weet elkaar daarin dus goed te vinden. Rally heeft ook geluk, want in plaats van andere veilingsites koopt Rally dingen op die ze vervolgens als een soort aandeel in de handel zetten. Rally kocht het spel voor 140.000 euro en 300 mensen ‘investeerden’ erin. Om een voorbeeld te geven: er was een student die 100 dollar had geïnvesteerd en daar nu 950 dollar uithaalt. In sommige gevallen is dat beter dan cryptovaluta dus.