​Waarom is iedereen boos op Bitcoin?

Als Bitcoin zo’n groots idee is, als eindelijk de vraag of het mogelijk is om op internet een goed, eerlijk en transparant monetair systeem op te tuigen volmondig met JA kan worden beantwoord, waarom wordt Bitcoin dan zo verguisd in de media?



Waarom zijn zoveel journalisten bezig met een ware veldtocht tegen Bitcoin? We geven het toe: Bitcoin is een lastig concept. Het vergt minimaal 100 en misschien zelfs wel tot 1000 uur geconcentreerde verdieping om de basis goed te begrijpen. Zouden deze journalisten daar geen zin in hebben? Zouden ze het eng en moeilijk vinden om toe te geven dat wat ze voorheen schreven totaal niet gestoeld was op feiten, maar meer op wat hun broodheren vinden en vonden? Kijk, het is niet erg om iets fout te zien, het is wel erg om ondanks alles te volharden op een ingeslagen glibberig pad. We zijn aan het verdrinken en deze journalisten beschrijven het water in plaats van de reddingsboot. Je krijgt argumenten als zouden de mensen die al in de reddingsboot zitten alleen bezig zijn om hun eigen hachje te redden, maar ondertussen horen ze niet de oproep om ook aan boord te komen. Met vingers in hun oren roepen ze NANANANANA, om maar niet te horen dat ze het waarschijnlijk mis hebben.

Je kunt erom lachen, je kunt je schouders ophalen; als het niet zo ernstig was. Slecht geïnformeerde journalisten zorgen voor stemmingmakerij in plaats van kennis en begrip. Deze journalisten realiseren zich niet, of nemen in elk geval onvoldoende in acht, dat we door het huidige falende monetaire systeem enorm risico lopen. Zelfs op een wereldwijde crisis, die ons allemaal keihard kan gaan treffen en momenteel al heel veel mensen treft in Argentinië, Zimbabwe, Venezuela en Turkije. Op dit moment zijn de media onderdeel van het probleem, zeker niet de oplossing. Eén ding staat vast: al die negatieve stukken die ze hebben geproduceerd liggen vast met naam en datum. De geschiedenis zal leren of we deze journalisten kunnen rekenen tot de mensen die geholpen hebben om de mensheid een beter, eerlijker bestaan te geven. Of dat zij door onkunde dan wel onwil een door en door versleten en archaïsch monetair systeem in stand hebben gehouden, waardoor miljoenen mensen nodeloos in armoede en uitzichtloosheid zijn vervallen. Hebben zij de journalistieke basisprincipes overboord gegooid? Waarom weigeren zij zich te verdiepen in het onderwerp waarover ze schrijven. Waarom is er zo weinig hoor-wederhoor? Er staan duizenden ingewerkte experts klaar om deze journalisten te helpen, maar ze lijken te weigeren hun hand uit te steken naar deze mensen in de reddingsboot. Helaas; er zou een wereld voor hen opengaan…

[Fotocredits © rcfotostock - Adobe Stock]