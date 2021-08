​Waarom iedereen Bitcoin ineens weet te vinden

Tesla wilde eerst wel, toen niet, toen weer wel… Maar ook Paypal, Starbucks en Domino’s Pizza zijn om: sinds kort worden betalingen in Bitcoin geaccepteerd. In het geval van Domino’s worden zelfs salarissen gedeeltelijk in Bitcoin uitbetaald. Hoe zit dat toch met die populariteit van deze cryptovaluta?



Zelfs Apple en Amazon hebben vacatures uitgezet voor experts op het gebied van cryptovaluta. De digitale munteenheid Bitcoin is de voorloper van zo’n beetje alle cryptovaluta en wordt dan ook volop gevolgd door veel mensen. Dat niet alleen: er wordt ook veelvuldig in geïnvesteerd, wat mede dankzij apps steeds makkelijker wordt gemaakt.

Meer ruimte voor Bitcoin

Al met al wordt het handelen in cryptovaluta steeds makkelijker en mede dankzij de pandemie hebben mensen meer ruimte om zich erin te verdiepen. Veel uren thuis betekent meer uren op de telefoon en dat is ideaal voor iemand die constant de koersen in de gaten wil houden om op het perfecte moment te kopen of verkopen. Een goed klimaat dus voor een munt als Bitcoin.

Niet dat de munt het hele jaar enorm constant was en goed ging, want na een enorm sterke periode met als toppunt de aankondiging van Elon Musk dat Tesla de munt als betaalmiddel zou accepteren (en dat het bovendien zelf een bedrag van 1,5 miljard dollar in de munt stak), ging het ook even wat minder toen diezelfde Musk even later tweette dat het toch niet zo’n goed idee was, mede omdat Bitcoin niet de meest duurzame methodes kent. Inmiddels komt Musk ook daar weer van terug en dat komt ongetwijfeld omdat veel andere bedrijven ook volop meegaan in de Bitcoin-hype.

Geld is macht

Geld is macht en in het geval van Bitcoin kan je geld enorm snel groeien (maar dus ook enorm snel minder waard worden). Dat de koers van de munt erg grillig kan zijn, dat is wel te merken aan het nieuws: zodra een groot bedrijf weer zegt dat het betalingen met Bitcoin accepteert of op zoek is naar iemand die veel over cryptovaluta weet, dan schiet de koers weer omhoog. Dat geld macht is, en dat machtige bedrijven dus wel geld zien in Bitcoin, is bijna een logische conclusie. Crypto-experts zeggen dat Bitcoin nu enorm veel aandacht heeft en dat mensen het gevoel hebben dat ze nu mee moeten gaan, omdat ze zien dat early adopters hun geld al flink hebben zien groeien.

Specifiek bedrijven willen bovendien alles weten over een markt die momenteel zo overheersend is in de financiële markt en beginnen er zelf ook mee te experimenteren. Het is bovendien ook een goede keuze voor het imago van banken. Banken worden vaak gezien als stoffig, wat ambtenaar-achtig en vooral heel zakelijk en ver weg bij jongeren. Door meer te doen met Bitcoin, iets wat jongeren enorm interesseert, willen banken -maar ook andere bedrijven- hip en jong overkomen. Het is echter niet alleen om een imago of kennis: er wordt ook echt gedacht dat er in de toekomst steeds meer zal worden betaald met Bitcoin.

Transactiesnelheid wat laag

Niet dat de munt al ideaal is, want de transactiesnelheid van vijf transacties per seconde is relatief laag. BIj een gewone munt ligt dat rond de honderdduizenden transacties. Bovendien heeft de Europese Centrale Bank zich er de laatste tijd niet heel veel over uitgesproken, maar het zal niet toestaan dat er overal alleen maar met cryptovaluta wordt betaald. Dat zou namelijk betekenen dat de organisatie zelf nog minder grip krijgt op de economie en dat zal het graag willen voorkomen.

[Fotocredits - Nuthawut © Adobe Stock]