​Wat is litecoin en wat is het nut van deze digitale munt?

Wanneer het over cryptomunten gaat, denken we al snel aan populaire munten als bitcoin, ethereum en binance coin. Toch zijn er nog heel wat andere digitale munten die best wel interessant zijn. Neem bijvoorbeeld litecoin die qua marktkapitalisatie op een negende plek staat, tussen bitcoin cash en solana in. Het is een vaak onderbelichte munt die zeker een woordje uitleg verdient.



Ontstaan van de litecoin

Litecoin werd in 2011 door Charlie Lee gepubliceerd en is een van de eerste klonen van Bitcoin. Hierbij werd de broncode aangepast met het doel om een variant te creëren die sneller en lichter is. Dat Litecoin kon ontstaan, heeft alles te maken met het feit dat Bitcoin helemaal open source is. De maker van Bitcoin heeft nooit rijkdom willen vergaren en is altijd anoniem gebleven. De originele codebase is openbaar en kan worden aangevuld met nieuwe functies. En zo kon ook de litecoin ontstaan.

Verschillen tussen Litecoin en Bitcoin

Litecoin is dus op net dezelfde blockchaintechnologie gebaseerd als Bitcoin, maar er zijn wel degelijk een aantal verschillen. Zo heeft Litecoin een veel snellere bevestigingstijd en is het veel beter schaalbaar. De gemiddelde transactietijd bedraagt zo'n 2,5 minuten. Bij Bitcoin gaat het om zo'n tien minuten. Omdat Litecoin veel meer transacties kan verwerken, wordt het vaak aangeprezen als betaalmiddel. Daarvoor wordt het inderdaad ook veelal gebruikt, hoewel het ook een goede investering kan zijn. Via een cryptocurrency exchange kan je eenvoudig litecoins kopen.

Ook voor miners is er een belangrijk verschil. Bitcoin maakt namelijk gebruik van het SHA-256-algoritme. Dit is heel processorintensief en vereist veel energie. Hierdoor is het niet meer mogelijk om met gewone computers te minen. Enkel peperdure ASIC's (Application Specific Integrated Circuits) die dit ongeveer 125 biljoen keer sneller doen dan een Game Boy zijn enigszins winstgevend. Bij Litecoin wordt er een geheugenintensiever algoritme gebruikt waarbij de focus niet ligt op processoren. Dit maakt het minen toegankelijker voor mensen met een gewone computer.

Proeftuin voor Bitcoin

Hoewel Litecoin zeker voordelen te bieden heeft, wordt het vaak omschreven als de proeftuin voor Bitcoin. Het is namelijk zo dat de cryptogemeenschap op zichzelf is aangewezen. De oprichter van Bitcoin is in de anonimiteit verdwenen en dus moet men maar zelf technische verbeteringen realiseren.

Bij Litecoin staat Charlie Lee nog steeds aan het roer. Het is dus flink minder decentraal omdat er een echte vocale leider is, maar dit heeft ook voordelen. Charlie Lee wist met zijn Litecoin bijvoorbeeld de SegWit-integratie te realiseren, door eigenhandig de community te overtuigen. Dit gold als een voorbeeldcasus voor Bitcoin, die de verbetering later ook invoerde. Dit baande de weg voor andere verbeteringen als het Lightning Network. Deze verbeteringen werden zowel bij Bitcoin als bij Litecoin gerealiseerd, maar zoals wel vaker nam Litecoin het voortouw. Onrechtstreeks profiteert Bitcoin dus van Charlies leiderschap.

We moeten wel zeggen dat de rol als proeftuin voor Bitcoin Litecoin eigenlijk geen eer aandoet, maar in de praktijk kan het momenteel gewoon niet opbotsen tegen de populariteit van Bitcoin. Maar een rol in de schaduw van Bitcoin lijkt ons ook een mooie rol, niet?

[Fotocredits - FellowNeko © Adobe Stock]