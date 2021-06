​Waarom willen miljardairs nu opeens bitcoin hebben?

De ene miljardair na de andere laat weten bitcoin te willen of te hebben. De bekendste is natuurlijk Elon Musk, ook al accepteert zijn autobedrijf geen bitcoin meer, hij en zijn bedrijf Tesla hebben bitcoin gekocht. Maar waarom willen de rijken der aarde bitcoin hebben? Wat proberen ze hiermee te bereiken?



Je zou verwachten dat bitcoin vooral voor jonge mensen is. Daar is helemaal niks van waar. Een voorbeeld is de 85-jarige Carl Icahn, een investeerder die in de jaren 80 rijk werd door het opkopen en opdelen van bedrijven. Hij maakte onlangs bekend dat een grote investering in bitcoin en andere cryptocurrency goed mogelijk is.

‘Ik bedoel, een grote investering voor ons zou een miljard dollar zijn, anderhalf miljard dollar … ik ga niet precies zeggen hoeveel.’

Gezien zijn reputatie als sluwe handelaar, kan het zo maar zijn dat hij al lang heeft gekocht, en de bitcoin koers nu omhoog praat.

Bescherming tegen inflatie

Dit lijkt misschien een incident, maar sinds halverwege 2020 dient de ene na de andere rijkaard zich aan. Het begon met Paul Tudor Jones in mei 2020. Hij zei dat hij liever bitcoin dan goud heeft. Bitcoin zou hem beter beschermen tegen inflatie.

Jones keek om zich heen en zag de hele economie uit elkaar vallen door de maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Hij redeneerde dat overheden hoogstwaarschijnlijk veel geld nodig hebben om samenlevingen nog enigszins functioneel te houden. Dit geld zou de economie worden ingepompt, wat kan zorgen voor inflatie.

Inmiddels is die inflatie merkbaar op de financiële markten en in het vastgoed. Alles staat op recordhoogte.

Vergelijkbaar met goud

In oktober volgde Stanley Druckenmiller. Hij ziet meer potentie in bitcoin dan in andere coins en denkt dat geen enkel ander middel beter kan dienen als opslag van waarde. Zelfs goud niet. Tijdens een interview zei hij:

‘Ik bezit veel meer keer goud dan dat ik bitcoin bezit, maar eerlijk gezegd, als mijn inzet in goud goed uitpakt, zal mijn inzet in bitcoin waarschijnlijk nog beter uitpakken omdat het schaarser en meer liquide is.’

Hij spreekt uit ervaring, de miljardair werkte eerder als hedgefondsbeheerder en is de oprichter van Duquesne Capital. Dit fonds was actief van 1981 tot 2010.

Howard Marks van Oaktree Capital Management was tot voor kort van mening dat bitcoin geen intrinsieke waarde heeft. Dat het niks is. Maar hoe meer hij BTC bestudeerde, hoe meer hij overtuigd raakte: ‘Je kunt 24 uur per dag handelen … zeven dagen per week. Het is vertrouwelijk. Niemand weet van je bezit, behalve jij. Zelfs de overheid kan het niet weten, niemand kan het van je stelen.’

De laatste miljardair die om is, is Ray Dalio. Ook hij was lange tijd kritisch op bitcoin. Maar zijn investeringsfonds was op zoek naar een alternatief voor goud. Goud wordt van oudsher gebruikt om waarde in op te slaan en kan zelfs tijden van hoge inflatie weerstaan. Toen stuitte zijn onderzoekers op bitcoin: ‘Een nieuw soort geld uitgevonden via een systeem dat in een computer is geprogrammeerd en dat al ongeveer 10 jaar heeft gewerkt en snel aan populariteit wint. Het is een soort geld en een waardeopslag, dit is een geweldige prestatie,’ schreef Dalio.

Speel het spel zelf mee

Al deze succesvolle zakenmannen zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Zij verwachten dat inflatie op korte termijn mogelijk is, en zoeken een manier om hun waarde te beschermen.

Daarnaast is dit ook een goed voorbeeld van hoe speltheorie werkt: Je moet meespelen wil je niet achterop raken. En dat is precies wat miljardairs nu doen. Een voor een spreken ze hun steun voor bitcoin uit.

Dit artikel is geschreven door Jerrymie Marcus, BTC Direct.

[Fotocredits © rcfotostock - Adobe Stock]