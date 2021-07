Op DutchCowboys schrijven we regelmatig over cryptovaluta. Het is boeiend, maar soms nog wat lastig te volgen. Voordat je eraan begint is het belangrijk om te weten wat je doet en wat de risico’s zijn. Daarom vertellen we je in dit artikel meer over stablecoins. Deze zijn namelijk een essentieel onderdeel van de cryptocurrency-industrie. Ze maken de afwikkeling tussen bedrijven op grote schaal mogelijk. Stablecoins worden ook op de cryptomarkt gebruikt om Bitcoins te verhandelen. Hoe dat werkt leggen we verder uit.



Wat is een stablecoin en hoe werkt het?

Een stablecoin is een cryptomunt die is gelinkt aan zogenaamde ‘fiat valuta’, zoals de euro of dollar. Het bekendste voorbeeld is Tether, een stablecoin die op dit moment enorm populair is en altijd evenveel waard als een dollar of euro. Deze cryptomunt is gekoppeld aan een vaste wisselkoers en moet waardevastheid bieden.

Onze euro’s komen van de Europese centrale bank, maar met de meeste cryptocurrency’s werkt dat anders. Ze worden niet door slechts één entiteit uitgegeven. Hiervoor is een decentraal model opgericht, dat werkt volgens een protocol. In dit protocol staat vermeld wat het inflatiepercentage is en hoeveel munten er verhandeld mogen worden. Dat is bij stablecoins net even anders, zij vertrouwen wel op een gecentraliseerd model. Slechts één entiteit geeft de munten uit en garandeert dat ze worden gedekt door echte fiat-valuta, de euro of dollar. Er zijn ook door crypto gedekte stablecoins, zoals de DAI. De koers hiervan loopt gelijk met die van de dollar.

De waarde van cryptovaluta

Cryptovaluta zijn instabiel. Het ene moment kun je je digitaal rijk wanen, de volgende dag is dat misschien weer heel anders. Dat zien we ook bij de bekendste cryptomunt: de Bitcoin. Toch is juist het onstabiele en de snelheid van crypto wat het zo aantrekkelijk maakt. Een bankoverschrijving naar een ander land kan dagen of weken duren, maar de cryptopcurrency-industrie handelt internationaal en in een hoog tempo. Je kunt hierdoor veel sneller transacties afwikkelen en de stablecoins inwisselen naar dollars, euro’s of bijvoorbeeld Russische roebels. Ideaal voor handelstransacties.

Stable = stabiel?

De stablecoin heet natuurlijk niet voor niets zo. Het stabiele hiervan heeft te maken met het feit dat de koers van de dollar of euro stabiel kan worden genoemd ten opzichte van cryptovaluta. Steeds vaker gaan overheden al op zoek naar digitale valuta, zogenaamde CBDC’s (central bank digital currency’s). Dit is in Europa een digitale euro en elektronische vorm van centralebankgeld. Dit is niet helemaal hetzelfde als een stablecoin, maar het heeft wel vergelijkbare voordelen. Bovendien staan nog niet alle landen open voor het idee van CBDC’s. De kans is groot dat we hiermee in Europa wel binnen een jaar of 2 starten. Wen dus maar vast aan het idee van een digitale euro.

Voordelen stablecoins

Het grootste voordeel van een stablecoin is dat het supersnel handelen mogelijk maakt. Als je bijvoorbeeld met een andere cryptomunt betaald, zoals de Bitcoin, zit er een broker tussen die de waarde moet omzetten in geld op een exchange. Met een stablecoin gaat dat veel sneller en ben je zeker van een vaste prijs tijdens het handelen, ook voor het omzetten van Bitcoins.

