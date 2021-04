​Ethereum stijgt hard; wat is het en vanwaar de koersstijging?

Je zal wellicht de afgelopen tijd vaker Bitcoin in het nieuws voorbij hebben zien komen. De waarde van bitcoin is namelijk hard gestegen en de koers bereikt regelmatig nieuwe recordprijzen, maar dat geldt niet alleen voor Bitcoin. Ook broertje Ethereum is de afgelopen tijd hard gegroeid te zien aan de Ethereum koers, maar wat is Ethereum eigenlijk?



Wat is Ethereum?

Bitcoin is een zogeheten cryptocurrency, oftewel een soort versleutelde digitale munt. Transacties met bitcoin worden opgeslagen op een netwerk van duizenden computers waarbij geen derde partijen aan te pas komen. Dit netwerk heet een blockchain en is een soort decentraal grootboek. Alle computers draaien dezelfde versie van dit grootboek waardoor gegevens niet veranderd kunnen worden en het netwerk ongevoelig is voor censuur.

Sinds het ontstaan van bitcoin zijn talloze crypto tot leven geroepen, en alhoewel bitcoin nog steeds de grootste is, zijn de interessante ontwikkelingen wellicht op Ethereum te vinden. Ethereum heeft namelijk smart contracts, dat zijn speciale digitale contracten die automatisch worden uitgevoerd als aan van te voren bepaalde afspraken is voldaan. Dit zorgt ervoor dat een transactie hoe dan ook wordt uitgevoerd en deze contracten openen de deuren voor allerlei soorten decentrale applicaties, oftewel dApps.

De ontplooiing van Ethereum

Ethereum is de afgelopen maanden hard gegroeid en dat is mede dankzij enkele grote ontwikkelingen die op het decentrale netwerk plaatsvinden. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste beschreven.

Decentralized Finance (DeFi)

Een van de grootste ontwikkelingen is de opkomst van decentralized finance, of DeFi. DeFi is een verzamelterm voor een reeks van nieuwe financiële applicaties. Het is een transparant decentraal financieel ecosysteem waarmee financiële diensten, zoals het afsluiten van leningen, toegankelijk worden voor iedereen zonder dat daar een tussenpartij aan te pas komt, zoals een bank.

Met deze nieuwe markt kunnen mensen crypto aan elkaar uitlenen door ze vast te zetten als onderpand in smart contracts. Vervolgens kunnen zij hoge percentages aan rendement verdienen op deze vastgezette crypto. Deze nieuwe markt explodeerde in de zomer van 2020 en groeit zo hard dat inmiddels 100 miljard euro als onderpand vast zit in DeFi-producten.

Non-fungible token (NFT)

Dit jaar zien we met Ethereum nog een nieuwe markt snel opkomen, namelijk die van non-fungible tokens, of NFT’s. Een NFT is in tegenstelling tot andere digitale valuta niet inwisselbaar. Dat betekent dat elke token uniek is en dat zorgt voor allerlei nieuwe mogelijkheden.

Zo kan men nu bijvoorbeeld kunstwerken verkopen als NFT. De NFT is dan gekoppeld aan een unieke code op het Ethereum-platform en dient als een soort echtheidsbewijs dat door iedereen via de blockchain kan worden geverifieerd. Meerdere beroemdheden hebben al NFT’s ter waarde van miljoenen verkocht. De digitale kunstenaar Beeple verkocht een NFT kunstwerk voor maar liefst 58 miljoen euro!

Institutionele adoptie

De laatste maanden zien we de professionele investeringswereld Bitcoin steeds meer omarmen en langzamerhand gebeurt dat ook met Ethereum. In februari 2021 lanceerde de Chicago Mercantile Exchange (CME), de grootste derivatenbeurs ter wereld, termijncontracten voor Ethereum. In april werden de allereerste beursgenoteerde Ethereum-fondsen, of ETF’s, goedgekeurd. Daarnaast zien we steeds meer grote bedrijven in Ethereum investeren en zien we zelfs betalingsbedrijven als PayPal en Visa gebruik maken van deze crypto.

Ethereum 2.0

Een van de grootste ontwikkelingen op Ethereum in het afgelopen jaar was wellicht de lancering van Ethereum 2.0. Ethereum is zo populair aan het worden dat het netwerk moeite heeft met de enorme drukte en daardoor schieten transactiekosten regelmatig drastisch omhoog.

Ethereum wil dit probleem oplossen door over te stappen naar een nieuwe blockchain-netwerk, maar het kan nog enkele jaren duren voordat deze overstap volledig rond is. Toch zijn de eerste stappen al met succes genomen en zit er al meer dan $10 miljard aan ETH in het contract voor Ethereum 2.0, wat aangeeft dat er zeer veel vertrouwen is.

Ethereum koers

Dan hebben we het natuurlijk nog over een van de populairste onderwerpen in de crypto-wereld: de koers. Men kon vorig jaar nog één ethereum kopen voor ongeveer 85 euro. Een jaar later is de ethereum koers door 2.000 gebroken, dat is een stijging van maar liefst 2.250% in een jaar. Wie weet hoe hoog de prijs over enkele jaren kan liggen!