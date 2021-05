​Musk en Tesla zeggen vertrouwen op in Bitcoin

De uitstoot is ongeveer 150 TWh, dat is dezelfde hoeveelheid als het land Egypte jaarlijks aan energie gebruikt en aanzienlijk meer dan de 120 TWh die we jaarlijks in Nederland gebruiken. Een Tesla Model 3 dat je eerder deze week zou kopen met Bitcoin, zou betekenen dat je verantwoordelijk bent voor meer dan 500 ton aan emissie.

Het heeft kort geduurd: eind maart maakte Tesla bekend dat het Bitcoin officieel als betaalmiddel accepteerde, maar inmiddels is die beslissing teruggedraaid. Elon Musk, de man die zelf enkele jaren geleden een Tesla de ruimte inschoot, maakt zich zorgen over de invloed die de cryptovaluta heeft op de klimaatverandering. Zo zou Bitcoin zorgen voor veel Co2-uitstoot.

Het was te verwachten, want de uitgesproken techlegende Elon Musk verrast ons vaker: je kunt geen Tesla meer kopen met Bitcoin. De reden hiervoor is volgens Tesla en Musk dat de cryptovaluta slecht is voor moeder aarde.

1,5 miljard dollar aan cryptovaluta

Het is nogal een ommezwaai, want Tesla accepteerde niet alleen Bitcoin als betaalmiddel: het stak zelf 1,5 miljard dollar in de cryptomunt (en houdt dit ondanks het nieuws wel aan). Het zorgde ten eerste dat de cijfers van Tesla over het eerste kwartaal van 2021 flink steeg (101 miljoen dollar). Maar het zorgde ook dat Bitcoin weer extra populair werd, immers was er ineens een groot bedrijf opgestaan dat zijn vertrouwen in de digitale munt uitsprak.

Hierdoor steeg Bitcoin flink in waarde. Echter heeft Tesla met dit besluit -en de investering- waarschijnlijk gezorgd voor nog meer uitstoot die zeer schadelijk is voor de aarde. Musk schrijft: “We maken ons zorgen over het snelle stijgen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor het mijnen van Bitcoin, vooral kool, wat de slechtste emissie kent van alle brandstoffen.”

Elon Musks invloed

Wat het aan energie kost om op zoveel toestellen alle tweets van Elon Musk steeds weer te lezen, dat laten we buiten beschouwing, zeker is wel dat Musk z’n getweet enorme invloed heeft op de economie. Hij wist ooit met één tweet (dat Tesla’s aandeel te hoog was) voor een daling van 10 procent op het aandeel van de autofabrikant te zorgen. Nu flikt hij precies hetzelfde: de prijs van Bitcoin is met tien procent gedaald na zijn tweet.

Beeldbron: vjkombaj en lobpreis