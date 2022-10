Dit is de eerste trailer voor de Super Mario Bros.-film

Hij is er eindelijk: de eerste trailer voor de Super Mario Bros.-film waarin Chris Pratt het woord voert. Hij doet de stem van Mario en dat schiet vele gamefans in het verkeerde keelgat. Zeker niet vanwege Pratt zelf: hij is immers legendarisch als Starlord in The Guardians of the Galaxy. Het is omdat de echte stem van Mario, Charles Martinet, het ook prima had kunnen doen.

Charles Martinet

Charles Martinet is altijd enthousiast. Wanneer je de man die al sinds decennia de stem van Mario inspreekt ziet, dan gaat hij sowieso een stemmetje voor je doen. Een heel fijne man, die nog springlevend is (hij is ook pas 67 jaar). Toch is hij gepasseerd: voor de Super Mario Bros.-film is het niet hij die de stem van de snordragende loodgieter doet. De reden is niet dat Charles geen Italiaanse Amerikaan is, zoals hij wel voordoet als Mario. Chris Pratt is dat immers ook niet.

Het is waarschijnlijk dat er gewoon een grotere naam aan de film verbonden moest zijn om de film extra in de kijker te spelen. Charles Martinet heeft wel een cameo in de film, maar zal dus niet te horen zijn als het geliefde gamepersonage.