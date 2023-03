Must have: de LEGO Icons Classic Land Rover Defender 90-set

Het 32 cm lange LEGO-model maakt dat duidelijk met accessoires zoals een imperiaal, een verhoogde luchtinlaat, een voorbumper met echt werkende lier, beschermende treeplanken, een gereedschapskist en rijplaten voor het rijden door modder en zand. Ook is het model uitgerust met een werkende stuurinrichting en vering. De motorkap en portieren kunnen open en het interieur is voorzien van alle details van de echte Classic Defender.

Het is een twee-in-één-set, waarbij de bouwer kan kiezen: een alledaagse versie voor op de weg óf een aangepaste versie die klaar is voor avontuur.

De LEGO Group en de Defender vieren samen het 75-jarige bestaan van Land Rover, met een nieuwe set: de LEGO Icons Classic Land Rover Defender 90. De set bestaat uit 2.336 onderdelen en is compleet met alle accessoires voor een offroad-expeditie.

Classic Land Rover Defender



Ter introductie van de nieuwe set plaatste de LEGO Group een echte Classic Defender in de Schotse Hooglanden. Die Defender was voor de gelegenheid de moeilijkst bereikbare LEGO Store ter wereld. Dat vroeg om een uitdaging en avonturiers Raha Moharrak en Aldo Kane gingen die aan. Wie van hen is als eerste bij de Defender om de nieuwe set te ontdekken en te bouwen?

De LEGO Icons Classic Land Rover Defender 90-set is vanaf 4 april te koop in LEGO Stores en online via www.lego.com/Defender voor € 239,99.