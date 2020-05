Lego komt met spectaculaire Lamborghini Sián FKP 37

De tijd gaat waarschijnlijk onopgemerkt voorbij bij deze overweldigende bouwervaring. Dit model beschikt maar liefst over 3.969 onderdelen die je volledige aandacht en concentratie vragen. Het is een uitdagende bouw, maar tevens een met een geweldig resultaat.

In een zoektocht naar een nieuwe en inspirerende samenwerkingspartner koos het LEGO Technic designteam voor een van ‘s werelds meest iconische merken. Net als al zijn voorgangers is de Lamborghini Sián FKP 37 uniek, met zijn dynamische lijnen, gedurfde hoeken en slanke rondingen, maar wel onmiskenbaar Lamborghini. De supercar van Lego is beschikbaar vanaf 1 juni, voor een prijskaartje van €379,99.

De schoonheid zit hem in de details



Deze modelauto is met zijn buitengewone details een perfecte weergave van de originele Sián FKP 37. De Lamborghini beschikt over veel authentieke kenmerken, zoals de versnellingsbak met 8 versnellingen die wordt geactiveerd door de beweegbare schakelpaddle, de V12-motor met bewegende zuigers en de vierwielaandrijving. Gebruik het stuur om de auto in positie te manoeuvreren en bekijk de voor- en achtervering. Dit model beschikt net als de echte supercar over klassieke scharnierende vleugeldeuren.

Hij is verder gemaakt met een schaal van 1:8 in levendig limegroen, met goudkleurige velgen en elementen met opdruk, is ca. 13 cm hoog, 60 cm lang en 25 cm breed.