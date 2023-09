Vlak voor Apple event teast Google alvast zijn Pixel 8 en Watch 2

Morgenavond presenteert Apple zijn nieuwe iPhone en zoals we al schreven is er al vrij veel aan geruchten door de geruchtenmolen gegaan. Echter staat er ook nog een andere telefoonaankondiging voor de deur, namelijk Google dat op 4 oktober zijn Pixel 8-reeks en Pixel Watch 2 aankondigt. En het timet de teasers voor die producten erg slim.

Pixel 8 Pro

Google heeft het afgelopen weekend eerst een video geplaatst waarin we meer zien van de leuk vormgegeven maar verder niet enorm vernieuwend lijkende Pixel (qua uiterlijk). Daarna volgde er eentje van de nieuwe watch: het slimme horloge van Google dat sinds januari in Nederland uit is. Niet alle producten van Google komen standaard uit in Nederland, maar het is te hopen dat de Watch dit keer sowieso meteen bij lancering ook hier verkrijgbaar zal zijn.

Over Pixel 8 Pro is al veel gelekt, dus we denken al veel over het toestel te weten. Qua buitenkant zien we dat de hoekjes wat ronder zijn dan die van zijn voorganger en dat er een nieuwe sensor onder de flitser zit. De Pro heeft een plat scherm. Pixel 8 zou wel aanzienlijk kleiner zijn dan Pixel 7: 6,1 inch versus 6,3 inch. Qua kleuren wordt Jade, Peony, Haze en Liquorice verwacht, terwijl de 8 Pro zou komen in Jade, Liquorice, Porcelain en Sky.