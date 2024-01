De meest voorkomende reparaties aan een Google Pixel (en hoe je ze kunt voorkomen)

Google is relatief laat in de markt van de mobiele telefoons gestapt, maar heeft door zijn sterke marktpositie relatief weinig moeite gehad om binnen dit segment met een nieuw merk voet aan de grond te krijgen. Onder de naam Google Pixel zijn niet alleen telefoons, maar ook laptops en tablets verkrijgbaar. Stuk voor stuk zijn het weinig spannende apparaten, die vooral gewoon doen wat ze moeten doen. Maar als ze niet meer goed werken, is het zonde om direct een nieuwe te gaan kopen. Vaak zijn defecten namelijk nog goed te repareren. Voorkomen blijft natuurlijk altijd beter, daarom hieronder aandacht voor de meest voorkomende reparaties en wat je er zelf aan kunt doen om deze defecten te voorkomen.



Wat te doen bij een defect?

Voordat we verder inzoomen op de meest voorkomende reparaties, is het zinvol om je eerst af te vragen wat je moet doen als een Google Pixel telefoon kapot is. Het is in elk geval niet aan te bevelen om zelf te gaan sleutelen aan zo’n toestel. De kans is groot dat je door ondeskundig handelen meer schade aanricht dan dat je herstelt. Je kunt voor een Google Pixel reparatie bij ThePhoneLab terecht. Op die manier weet je zeker dat het toestel in vakkundige handen is en dat het defect snel en goed verholpen wordt. Lukt dat niet? Dan hoef je er ook niets voor te betalen. Wel zo eerlijk, toch?

Bescherm je toestel goed

Veel reparaties aan de Google Pixel hebben betrekking op het beeldscherm. Zorg ervoor dat je jouw exemplaar goed beschermd, door het toestel te voorzien van een goede cover en eventueel van een extra laagje over het glas, waardoor het minder vatbaar is voor breuk. Een scherm repareren is vrijwel nooit een probleem, maar het is natuurlijk fijner als dat helemaal niet nodig is.

Invloed op je batterijgebruik

Ook het vervangen van de batterij van zo’n toestel is een routineklus voor de professionele reparateurs. Laat de batterij het toestel nooit helemaal leeglopen, maar laad deze op als het vermogen op twintig procent staat. Laad ook niet helemaal tot honderd procent, maar bijvoorbeeld tot tachtig procent. Hierdoor zul je langer plezier hebben van de batterij. Check ook regelmatig welke apps voortdurend gebruik maken van je internetverbinding. Hoe meer dat er zijn, hoe sneller de capaciteit van de batterij omlaag gaat!