We willen makkelijker te repareren elektrische apparaten

Je herkent het wel. Je telefoon doet het ineens niet meer, je tv stopt ermee of de stofzuiger zuigt wel, maar alleen nog in figuurlijke zin. Elektrische apparaten hebben niet het eeuwige leven. Dat is niks nieuws. Het grote verschil met vroeger, toen niet alles beter was, maar bepaalde dingen wel makkelijker, is dat de meeste apparaten tegenwoordig niet of nauwelijks nog te repareren zijn. Of de reparatie is zo duur dat het niet meer loont. Weggooien, uiteraard wel op een milieubewuste manier, en een nieuwe kopen is dan het devies.

Op weg naar een circulaire economie

Toch, zo blijkt uit een onderzoek van Radar, willen steeds meer consumenten dat defecte elektrische apparaten die zelf makkelijk en betaalbaar te repareren zijn. Die verschuiving wordt onder ander ingegeven door het streven naar een circulaire economie. Steeds meer consumenten willen daar hun steentje aan bijdragen en het (zelf) repareren van elektronische apparaten wordt daarbij gezien als een belangrijke stap op weg naar die circulaire economie.

Uit het onderzoek van het consumentenprogramma Radar, gehouden onder 24.000 respondenten van het Radar Testpanel, blijkt dat meer dan negen op de tien consumenten (93%) graag elektrische apparaten wil hebben die ze zelf makkelijk en betaalbaar kunnen repareren.

In aansluiting daarop zeggen negen op de tien consumenten (90%) dat ze vinden dat die apparaten standaard voorzien moeten worden van een reparatiehandleiding, op papier in de doos of digitaal. Om het gemak waarmee elektrische apparaten te repareren vooraf te kunnen zien, wil bijna een even groot deel van de consumenten (89%) dat deze apparaten voorzien worden van een zogenoemd reparatielabel. Daarop staat dan of het apparaat te repareren is of niet. Bijna alle consumenten (95%) zijn bovendien van mening dat dat fabrikanten verplicht moeten worden om producten te maken die makkelijk en betaalbaar zelf te repareren zijn.