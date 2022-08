Je kunt straks zelf je Samsung repareren met iFixit

Telefoonreparatie

Normaliter als je telefoon stukgaat, dan kun je erop rekenen dat je hem enige tijd kwijt bent. Als je geluk hebt, dan kun je nog net even een backup maken van je foto’s, je gegevens en berichtjes, maar daarna ben je hem een vaak onbepaalde tijd kwijt, zonder dat je weet wat het gaat kosten of wanneer je je toestel weer terugziet. Op zoek naar een ander toestel, afwachtend wat de financiële schade gaat zijn… Het is niet het meest prettige proces, naast dat de techneuten ook nog je data kunnen zien (hoewel Samsung ook daarmee bezig is).

Het zou veel handiger zijn als je het gewoon zelf thuis kon fiksen. In veel gevallen kan dat ook. Nu kun je natuurlijk op YouTube een tutorial gaan zoeken en dan hopen dat je de juiste onderdelen en materialen gebruikt en niets erger maakt, maar via iFixit heb je net even wat meer professionele hulp. Niet voor niets werken steeds meer merken met iFixit samen, wat nu dus ook het geval is met Samsung. Amerikanen met een Galaxy S20 of S21 kunnen die nu zelf thuis repareren met een kit van de reparatiesite.