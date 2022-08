Samsung repair modus houdt je data weg van de monteur

Wat er feitelijk gebeurt wanneer je straks de repair modus activeert, is dat het toestel min of meer gelocked wordt. Het activeren wordt gedaan via ‘Apparaatonderhoud’ bij de instellingen van het toestel. Eenmaal geactiveerd, dan zal het toestel zichzelf herstarten in de repair modus. Vanaf dat moment is de data op het toestel niet meer bereikbaar of zichtbaar. Dat geldt ook voor de specifieke apps die gebruikers geïnstalleerd hebben.

Heb je een Galaxy S21 van Samsung die gerepareerd moet worden? Goed nieuws! Je kunt deze toestellen straks voordat je ze inlevert bij een monteur of reparatieservice, in ‘repair modus’ zetten. Daarmee zorg je ervoor dat de data op je toestel afgeschermd wordt voor de ogen en handen van derden. In eerste instantie wordt deze functie alleen uitgerold binnen Korea, en voor de Galaxy S21. Het is echter wel de bedoeling dat de repair modus uiteindelijk ook op andere Samsung smartphones en buiten Korea gaat werken.

Backup maken blijft verstandig (lees: noodzaak)

Vroeger, nou ja, enkele jaren geleden, was je bijna verplicht om een backup te maken van de inhoud van je smartphone voordat je hem ter reparatie aanbood. Iets dat natuurlijk bij sommige storingen (geen beeld of als het toestel niet meer aan ging) schier onmogelijk was. Dan moest je er maar op vertrouwen dat al je data na de reparatie nog op het toestel stond. En dat de monteur zich niet vergaapt had aan jouw privéfoto’s, bestanden en andere data die eigenlijk niet voor derden bestemd was.

De repair modus die Samsung nu in Korea uitrolt, en hopelijk later ook in de rest van de wereld, betekent niet dat je data ook altijd bewaard zal blijven bij of na een reparatie. Het risico dat door een reparatie, bijvoorbeeld van het opslaggeheugen van het toestel, alle data van het toestel gewist wordt, of moet worden, blijft bestaan. Kortom, het regelmatig maken van een backup, bijvoorbeeld in de cloud, is en blijft verstandig.