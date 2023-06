Je kunt nu zelf je Samsung-telefoon repareren

Samsung introduceert in Nederland een manier om zelf je eigen toestel te repareren. Op die manier ben je niet meer afhankelijk van belhuizen of officiële wegen en dat scheelt. Je bent zo niet je telefoon kwijt en in sommige gevallen is het ook leuk om zelf te knutselen. Stressvol, maar wel leuk. Een beetje zoals een IKEA-bouwpakket. Het is leuk om te doen, maar het eindresultaat is ook erg belangrijk.