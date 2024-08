Subtiele smartwatch? Google kondigt Pixel Watch 3 aan

Veel smartwatchmakers zijn de Apple-weg ingeslagen: vierkant, of rechthoekig. Niet iedereen. Als er één smartwatch is die altijd opvalt door zijn eigenzinnige designtaal, dan is het wel de Google Pixel Watch. Alsof er een grote dauwdruppel op je arm ligt. Deze subtiele smartwatch is er nu ook in een groter formaat: tijdens Made by Google kondigde de zoekmachinemaker de Pixel Watch 3 aan in 41 millimeter zoals gewoonlijk, maar nu voor het eerst ook in 45 millimeter.

Heerlijk, helder… Pixel Watch 3

Google heeft daarnaast gezorgd voor een scherm met smallere schermranden en een hogere piekhelderheid. De piekhelderheid is sinds een paar jaar een hot item bij smartphonemakers: hoe hoger hoe beter je het telefoonscherm kunt aflezen in de zon als je buitenloopt. Zoiets is natuurlijk ook belangrijk voor een smartwatch, want je wil tijdens je hardlooprondje in de zomerzon wel kunnen zien hoeveel kilometer per uur je gaat of dat je wel in de juiste zone zit om zoveel mogelijk vet te verbranden.

De Pixel Watch 3 heeft een scherm met een piekhelderheid van 2000 nits. Daarnaast is het 41 of 45 millimeter in diameter. Het horloge is 12,3 millimeter hoog. Het ligt dus vrij dicht op de pols en dat betekent dat het niet snel in je arm duwt als je slaapt of tegen de deurpost slingert als je je arm lomp beweegt. Het is een kleiner en fijner slim horloge dan veel concurrenten, maar toch kan hij wel net zo veel. Er is een NFC-chip aanwezig om betalingen te kunnen verrichten, er is een hoogtemeter, een Sp02-meter, een temperatuurmeter, barometer, magnetometer en natuurlijk een hartslagmeter aanwezig.

AI-functies

Vrij klassieke zaken op een smartwatch, maar Google voegt er ook nog AI aan toe. Die AI is vooral geënt op fitness en sporten. De herstelscores zijn verbeterd en je kunt beter zien wanneer je het beste een tandje harder kunt trainen of juist even rustig aan moet doen. Ben je een hardloper, dan vertelt dit horloge je hoe je kadans is en wat de paslengte meet. De watch kan dienst doen als televisie-afstandsbediening en je kunt de beelden van je slimme deurbel erop bekijken. De batterijduur is 3 dagen in de batterijbesparingsmodus, maar slechts één dag als je die modus niet aanzet. Dit is voor beide horloges hetzelfde.