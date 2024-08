Google introduceert opvolger van de Chromecast: Google TV Streamer

Google heeft vandaag de opvolger van de Chromecast aangekondigd. Google TV Streamer is een apparaat van een heel andere orde. Niet meer een klein ding dat je achter je televisie verstopt, maar een apart kastje dat doet denken aan een modem. Het voordeel? Het kan hetzelfde als Chromecast, namelijk content laten streamen vanaf je smartphone, maar daarnaast dient het als smarthomehub. Android-fans moeten duidelijk nog even wennen aan dit nieuws onder de zon.

Exit voor Chromecast

Google stopt met de productie van de Chromecast. Het is na 11 jaar voorbij met de dongle-esque gadget dat uiteindelijk zelfs gepaard ging met Google TV in HD. Chromecast with Google TV, zoals de Chromecasts uit 2020 en 2022 heten, zijn nu misschien nog in de winkel te vinden, maar als de voorraad op is, is het klaar. Mocht je dus enorm fan zijn van de Chromecast, dan kan het lonen om er nu nog snel eentje te kopen.

Chromecast is onder andere handig om bijvoorbeeld de televisie in een hotel slim te maken en met je smartphone te kunnen gebruiken, of de televisie in een Airbnb. Misschien ben je een van de zeldzame mensen die geen slimme televisie heeft, want ook dan kan Chromecast with Google TV goed van pas komen. Volgens Google is er nu een ander tijdperk aangebroken: waar Chromecast sinds 2013 in een gat sprong van het niet kunnen streamen op televisie, is de conclusie 11 jaar later dat er veel meer slimme televisies zijn en de streamingwereld er ook erg anders uitziet.

This ChromeCast with GoogleTV device is probably the best thing I have bought in recent times. I am running AppleTV and my VPN apps on it. It is slick and smooth. My kids love it more than the AppleTV now. pic.twitter.com/7iQApZJi8c — Osaretin Victor Asemota (@asemota) July 31, 2024

Google TV Streamer

Vandaar dat het de Google TV Streamer heeft geïntroduceerd. Het is een apparaat dat je op je televisiemeubel zet en via HDMI in je televisie verbindt. Er zit een afstandsbediening bij net als bij Chromecast with Google TV, maar enkele knoppen zijn gewisseld en nieuw. Denk aan een knop met een ster waarmee je zelf kunt kiezen wat deze doet, zoals de Google Home-feed openen. Je kunt ook live je camerabeelden kijken via de Google TV Streamer: belt er iemand aan, dan krijg je een melding op je televisie, zo mis je minder snel die pakjesbezorger of je gasten.

lmao what an amazing end to my weeklong vacation. Google is killing Chromecast. — Killed by Google (@killedbygoogle) August 6, 2024

Je kunt ook het volume regelen vanaf de afstandsbediening in plaats van op de zijkant en de Google Assistent-knop maakt plaats voor een algemener spraakicoon, wat waarschijnlijk met Google Gemini te maken heeft. Gemini kan op dit apparaat onder andere beschrijvingen van een film of serie geven en aangeven of de content bij je past: aanbevelingen doen dus, zoals we dat van Netflix kennen. Met een knopje achterop de Google TV Streamer zelf kun je de afstandsbediening een geluid laten maken zodat je hem kunt vinden. Ook ideaal om verstoppertje te spelen met je kind. Of als je kind onbewust verstoppertje heeft gespeeld door je afstandsbediening kwijt te maken.

Google TV Streamer kost 119 euro en is vanaf 24 september 2024 te koop in Nederland.