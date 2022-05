​Chromecast met Google TV komt eindelijk naar Nederland

Google introduceert eindelijk de Chromecast met Google TV in Nederland. In ons land vissen we vaak achter het net als het gaat om Google-apparaten: zo is de Pixel-telefoon altijd alleen te krijgen door deze te importeren vanuit Duitsland of Frankrijk. Dat geldt dus niet voor de Chromecast met Google TV. Die is -hetzij wat later door een pandemie en een chiptekort- nu eindelijk onze kant op. Hij is er vanaf vandaag.

Dongel om te casten Een Chromecast is een soort uit de kluiten gewassen dongel die je in je televisie plaatst. Je doet hem in een vrije HDMI-ingang op je televisie, naast dat er een voedingsadapter is die je in het stopcontact doet. Met dit apparaatje maak je je televisie slim. Is je televisie al slim, maar kun je er met een Android-telefoon niet naar casten, dan is een Chromecast handig om te hebben. Het idee van een Chromecast (lees ook: dit is wat je kunt doen met een Chromecast) is dat je er content mee van je telefoon naar je televisie kunt streamen, zoals Netflix via de app op je smartphone. Echter biedt de Chromecast met Google TV iets extra’s en dat zit hem in het ‘Google TV’-gedeelte. Google TV is een menu dat op je televisie opent, waarop je apps kunt installeren. Dat betekent dat je dus niet meer een smartphone nodig hebt om Netflix vanuit de app op je telefoon te streamen (al kan het nog steeds wel). Je kunt Netflix dankzij Google TV opstarten vanuit Google TV.

Chromecast met Google TV Er zit ook een afstandsbediening bij de Chromecast met Google TV, waardoor je de boel op afstand kunt aansturen (wat je normaal vanaf je telefoon zou doen). In principe weinig nieuws, gewoon de getallen en de knoppen om het volume omhoog en naar beneden af te stellen. Er zijn echter ook aparte knoppen aanwezig voor Disney+ en Netflix. Er zijn daarnaast 6.500 apps om uit te kiezen op het kaastje zelf, waardoor je bijvoorbeeld ook het Nederlandse Videoland kunt vinden via het apparaatje (dat overigens werkt op de wifi in huis). Het handige aan Chromecast met Google TV is dat het een klein apparaatje is, waardoor je hem bijvoorbeeld ook op vakantie kunt meenemen, mocht je in je hotelkamer of apartementje aan de Spaanse kust vrolijk kunnen door-YouTuben op een groter scherm dan dat van je telefoon of tablet. Bovendien heb je ook meteen de Google Assistent bij je, want ook daarvoor is een knop aanwezig op de afstandsbediening. Heb je slimme lampen van Google of Nest in huis, dan is het zelfs mogelijk om de afstandsbediening ook daarvoor te gebruiken.

4K en 60 FPS Chromecast met Google TV was in 2020 al uit, maar komt nu pas officieel naar Nederland. Hij is standaard voorgeïnstalleerd met YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Videoland, NPO Start, Ziggo GO, Viaplay, HBO Max en Apple. Hij kan beelden in 4K met 60 frames per seconde uitzenden en biedt ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Audio. Het kost wel iets om je televisie slim te maken, want het apparaat is verkrijgbaar voor 70 euro. Ondertussen moet Google oppassen, want uit een niet heel logische hoek komt er concurrentie aan. Microsoft zou een eigen Chromecast-antwoord in de maak hebben. Het heet Microsoft Keystone en is vooral geënt op gaming, waardoor Google Stadia op zijn tellen moet passen. Google heeft zijn streamingdienst al flink uitgekleed, waardoor het überhaupt de vraag is in hoeverre die nog bestaat. Als je met Microsoft Keystone ook gewone content zou kunnen streamen, dan zou dit witte kastje best eens een grote concurrent kunnen worden van Google's Chromecast. Het is alleen de vraag in hoeverre hij compatibel is met bijvoorbeeld Android-telefoons. Vooralsnog moeten we het in ieder geval nog even doen met de Chromecast zoals we hem kennen en dit nieuwe exemplaar met afstandsbediening en Google TV.