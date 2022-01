​Dit is wat je kunt doen met een Chromecast

Een Chromecast is een soort mini-kastje dat je aan je televisie hangt. Je plugt hem in via de HDMI-poort van je televisie, maakt verbinding met je wifi en je kunt vervolgens vanaf je smartphone content streamen naar je televisie. Denk bijvoorbeeld aan Netflix, Discovery+ of Videoland. Je hebt voor deze streamingdiensten wel een abonnement nodig en de app op je smartphone. Verder kun je dan gewoon de series kijken die je normaal op je telefoon kijkt, maar dan in het groot op de televisie. Dit is verreweg de meest gebruikte manier om Chromecast in te zetten.

Google schijnt te werken aan een nieuwe Chromecast. We zijn benieuwd wat het bedrijf voor veranderingen in petto heeft, want Chromecast kan al een heleboel. Dit zijn de mogelijkheden met de handige dongel van Google.

Wil je bijvoorbeeld met een groep vrienden een vakantie bij elkaar puzzelen, maar is het nogal een grote groep? Je kunt er dan voor kiezen om je laptopscherm te casten naar je televisie via de Chrome-browser. Hierdoor kun je met zijn allen kijken naar hetzelfde op jouw computerscherm, al blijf jij als bediener van de computer wel de baas over welke content er wordt getoond.

Heb je geweldige boxen aan je televisie hangen, zoals een Sonos, dan kun je via je Chromecast ook muziekbestanden naar je televisie streamen. Hierdoor luister je via je televisie muziek. Dat is bijvoorbeeld een goed idee als je een feestje geeft en op de televisie bijvoorbeeld willekeurige beelden wil laten zien zonder geluid (misschien zelfs het haardvuur van Netflix) en ondertussen muziek wil laten horen.

Je kunt je televisie met Chromecast koppelen aan Google Home, waardoor je bijvoorbeeld kunt zeggen: “Hey Google, speel Black Mirror af op Netflix op Chromecast in woonkamer”, waardoor je je televisie met spraak kunt bedienen. Het werkt niet altijd feilloos, maar het is wel een grappige manier om snel iets anders aan te zetten, zeker als je de afstandsbediening even niet kunt vinden. Ook kun je de televisie via spraak harder of zachter zetten als je je Chromecast inzet en hem bijvoorbeeld toevoegen aan routines, zodat je met één commando de hele woonkamer klaar hebt staan voor een date.

Mee op reis nemen voor entertainment

In het verlengde daarvan kun je hem ook meenemen op reis. Of je nou naar een bungalowpark gaat in Nederland of naar een hotel in het buitenland, vaak is er wel een televisie aanwezig en als deze een HDMI-poort heeft, dan kun je genieten van streamingdiensten die je via je smartphone naar de Chromecast streamt. Je hebt hiervoor wel wifi nodig, maar dat kan bijvoorbeeld ook een dataverbinding van een smartphone zijn (let op: streamen kost wel veel data).

Chromecast kan de domste televisies slim doen lijken en daarmee is het een geliefd apparaatje. Juist omdat hij zo klein is, kun je hem makkelijk in je koffer gooien om ook te kunnen streamen op vakantie. Het is afwachten wat de nieuwe Chromecast met Google TV in petto heeft, maar deze wordt op zijn minst pas verwacht tijdens een nieuwe Google I/O-presentatie, die waarschijnlijk in mei volgt.