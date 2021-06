Google Stadia verschijnt 23 juni op Chromecast

Het kon eerst alleen met Chromecast Ultra, maar vanaf 23 juni ook met de gewone Chromecast. Google Stadia. De cloudgamedienst heeft er even over gedaan om naar het cast-apparaatje te komen. Echter is het wel heel welkom, want het betekent dat je nu nog makkelijker met een Google TV of Android TV gebruik kunt maken van de dienst.



Google Stadia

Juich echter niet te vroeg, want het geldt niet voor alle toestellen. Er zijn verschillende televisies die op Android TV draaien die worden voorzien van de mogelijkheid, maar lang niet allemaal, schrijft TheVerge. Google heeft bevestigd dat de volgende apparaten vanaf 23 juni worden ondersteund voor Google Stadia: Google Chromecast (Google TV), Hisense Android-smart-tv’s (U7G, U8G, U9G), Nvidia Shield TV (gewoon en Pro) en Onn FHD streamingstick of UHD Streaming Device. Daarnaast kun je met een Xiaomi MiBox 3 of 4 of een Philips-tv met Android (8215, 8505 of OLED 935/805) ook genieten van de dienst.

Het is een wat hobbelig jaar voor Google Stadia. Er zijn al diverse topmensen opgestapt, studio’s gesloten en Google blaast niet meer heel hoog van de toren als het om zijn gametak gaat. Dit terwijl andere gamebedrijven juist flink aan de weg timmeren met hun cloud-aanbod. Zo zijn onder andere Microsoft en KPN recentelijk een samenwerkingsverband aangegaan om te zorgen dat meer mensen lid worden van Xbox Game Pass Ultimate. Hiermee kun je games downloaden en spelen, maar je kunt ze ook direct streamen.