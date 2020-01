Google wil Steam naar Chromebooks halen

Terwijl Steam nog steeds aan het strijden is tegen de grote nieuwe concurrent Epic Games Store, lijkt Google het gamedistributiekanaal een hart onder de riem te steken door ondersteuning voor Chromebooks mogelijk te maken.



Steam op Chrome

Google schijnt te werken aan Steam-ondersteuning voor Chromebooks, wat betekent dat je straks de Steam client op een Chromebook kunt zetten en games kunt spelen die in je account staan, of die je nieuw aanschaft. Dat is een interessante ontwikkeling, want het zou betekenen dat er in één keer veel meer apparaten toegang hebben tot het gameplatform.

Kan Liu, hoog in de boom bij het besturingssysteem Chrome, heeft dit in een interview met Android Police gezegd. Eigenaar van Steam Valve zou hier ook aan meewerken, maar het is nog onbekend wanneer deze ondersteuning ook daadwerkelijk live zou gaan. Bovendien is het ook maar de vraag of Chromebooks de games wel kunnen draaien. Menig Chromebook is juist nogal licht qua specificaties, om te zorgen dat ze juist erg goedkoop zijn.

Waarschijnlijk kunnen goedkopere Chromebooks goed uit de voeten met een simpelere indiegame die weinig kracht vraagt, maar een spel als Counter Strike is mogelijk te zwaar voor de meeste Chromebooks. Echter is het plan volgens Kan Liu dat er steeds krachtigere Chromebooks komen met bijvoorbeeld processoren van AMD.

En Google Stadia dan?

Wat echter nog interessanter is aan dit nieuws, dat is dat het enigszins haaks staat op wat Google probeert te doen met Google Stadia. Dit is een nieuwe gamedienst van Google, waarbij spelers in de cloud gamen. Dat wil zeggen dat ze in de Chrome-browser kunnen spelen, waarbij ze gebruikmaken van een server die de rekenkracht voor zijn rekening neemt die nodig is om de game te kunnen draaien. Dit maakt het mogelijk om inderdaad zelfs op goedkopere Chromebooks te kunnen spelen. Er is net bekendgemaakt dat er op Google Stadia dit jaar 120 nieuwe games komen.

Kortom, daar is Google ook druk mee, terwijl het klaarblijkelijk ook graag native gaming promoot op Chrome OS. Aan de andere kant is het game-aanbod op Google Stadia erg klein en blijft het ook redelijk klein, zeker in tegenstelling tot Steam waar op dit moment keuze is uit meer dan 30.000 spellen.

Chrome en Linux

Als Google inderdaad voornemens is om Steam toegankelijk te maken op Chromebooks, dan zou dit niet betekenen dat de laptops alles op Steam kunnen afspelen. Geen 30.000 spellen dus. Het is alleen mogelijk om spellen te spelen die voor Linux zijn gemaakt, want op dit open source-systeem is Chrome OS gebaseerd. Er zijn dan echter alsnog 10.000 spellen over, al blijft het de vraag hoeveel spellen de gemiddelde Chromebook ook inderdaad kan draaien.