​Goedkopere Chromecast met Google TV komt eraan

We hebben de Chromecast met Google TV nog niet heel lang in Nederland, maar er komt waarschijnlijk al een opvolger aan. Of eigenlijk meer een spin-off, want het gaat om een goedkopere variant die alleen kan uitzenden in een resolutie van 1080p in plaats van 4K.

Chromecast met Google TV Google heeft het apparaat nog niet officieel aangekondigd, maar doet dat wellicht tegelijkertijd met de aankondiging van de Pixel 7. De nieuwe smartphone wordt naar alle waarschijnlijkheid 6 oktober aangekondigd en daarmee mogelijk ook de nieuwe Chromecast. Hij dook op op een Braziliaans blog genaamd Technoblog en draagt modelnaam G454V. Je zou op het eerste gezicht niet denken dat het een nieuw apparaat is: hij ziet eruit zoals zijn grote broer uit 2020. Echter is hij niet hetzelfde. Deze Chromecast met Google TV is aanzienlijk voordeliger en je levert wel enigszins in op de specificaties. Zo kun je geen beelden streamen in 4K, maar wel in 1080 pixels en op 60Hz. De gadget heet waarschijnlijk Chromecast HD. Dat inleveren op de beeldkwaliteit is een keuze: je kunt immers nog steeds Chromecast met Google TV in Nederland kopen (in tegenstelling tot Pixel-telefoons trouwens).

Van 4K naar 1080p De versie die nu uit is en in 4K kan ‘zenden’, die kost 70 euro, terwijl de nieuwe variant die dus iets minder goed beslagen ten ijs komt qua beeldkwaliteit maar 40 euro kost. Dat maakt het een nog beter apparaat om aan te schaffen voor als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Je hebt op de gemiddelde hotel- of bungalowtelevisie waarschijnlijk toch geen geweldige beeldkwaliteit, dus je kunt dan net zo goed casten met een goedkopere Chromecast. Dat zou het ook iets minder rampzalig maken als hij per ongeluk wordt vergeten. Chromecast plug je in je televisie via één stekker (naast een stekker die je in het stopcontact doet). Vervolgens kun je een domme televisie slim maken doordat er een Google TV-besturingssysteem wordt meegeleverd. Het werkt eigenlijk zoals een gameconsole: zodra je die inplugt, heb je een menu tot je beschikking waarin je kunt kiezen of je een game wil downloaden of een Blu-ray wil kijken. Datzelfde geldt voor Google TV, al kies je hier of je Netflix wil kijken of bijvoorbeeld een andere streamingdienst wil downloaden en bekijken.

Google Ideaal dus voor de veelal domme televisies die je in bungalowparkjes en hotels tegenkomt. Kijk je echter ook veel thuis en op een televisie die goed met 4K overweg kan, dan is de Chromecast met Google TV waarschijnlijk nog steeds de beste optie voor je. De kans dat het gerucht over deze nieuwe gadget klopt is trouwens groot: niet alleen stuitten de Brazilianen op het apparaat, ook zou de Amerikaanse keuringsorganisatie voor elektronica FCC al zijn goedkeuring hebben gegeven voor het ‘nieuwe draadloze apparaat’ van Google. Kortom, het is nu waarschijnlijk nog slechts een formaliteit dat Google deze goedkopere gadget aankondigt. Nog even geduld dus.