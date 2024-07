De nieuwe Chromecast is bijna tegenovergestelde van oude

Google is bezig met een nieuwe Chromecast en die is onherkenbaar, vergeleken bij zijn voorganger. Het apparaat heet om te beginnen al geen Chromecast meer. Het heet Google TV Streamer. Het is ook geen klein apparaatje meer dat je ergens achter je televisie hebt verscholen: het is een streamingkastje dat je op een meubel zet (of vooruit, onder een meubel is ook een optie).

Google TV Streamer

Er zijn afbeeldingen gedeeld met 9to5Google waarop het apparaat te zien is. Het is een wit gevaarte, zeker vergeleken bij de vorige, dat een veel schattigere dongel is. Het lijkt niet bedoeld om onder een tv-meubel te schuiven, maar juist out in the open neer te zetten. Zo zou je tap to cast kunnen gebruiken, een manier waarop hetgeen dat wordt gestreamd ook op bijvoorbeeld je Pixel-telefoon te zien is, zodat je het vanuit je telefoon ook kunt beheren.

Dat is gissen: er is qua specificaties nog niet niets bekend gemaakt. Het is zelfs onduidelijk waar de twee kabels voor dienen die uit het apparaat steken, al is daar wel een voorstelling bij te maken. De kans is groot dat het ene een stroomkabel is en het andere een HDMI-kabel. Je steekt dus zeker alsnog iets in de televisie: dat blijft, maar het is niet meer een dongle, het is meer een kastje zoals je televisiekastje.

De AB

Wel blijft er iets hetzelfde en dat is de ovaalvormige afstandsbediening: die is gewoon weer van de partij, al is die ook iets groter geworden en heeft de Google Assistent-knop plaatsgemaakt voor een algemenere spraakassistentenknop. Er is een ‘magische knop’ voor AI-functies (of die je zelf een actie kunt geven) en verder is er wat geschoven, maar zijn verdere bekende knoppen gewoon terug van weggeweest, zoals de Netflix-knop, de YouTube-knop en de D-pad. De volumeknop, terugknop, homeknop: ze zijn er allemaal bij.

De meest recente Chromecast dateert uit 2022 en is de Chromecast with Google TV. Die Chromecast bevat het Google TV-besturingssysteem en is bedoeld om in je niet-slimme-tv te steken en vervolgens heb je de optie om te streamen vanaf je telefoon: Netflix bijvoorbeeld, of YouTube. Je kunt dan op je televisie naar die content kijken, ook als je de app niet op je tv hebt staan. Maar dankzij Google TV is het ook mogelijk om juist de app op je televisie te zetten en het van daaruit te kijken.

Hoe dat precies zit bij de nieuwe Google TV Streamer, dat is nog afwachten, maar gezien de foto’s lijkt het apparaat niet lang meer op zich te laten wachten.